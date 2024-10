L’UE s’apprête à imposer des sanctions à l’Iran pour avoir fourni des missiles balistiques à la Russie

L'UE est sur le point de sanctionner l'Iran pour avoir fourni des missiles balistiques à la Russie, ciblant plusieurs individus et entités. Ce mouvement fait suite à des actions similaires des États-Unis et du Royaume-Uni au milieu de l'escalade des liens militaires entre Téhéran et Moscou.

L’Union européenne (UE) se prépare apparemment à mettre en œuvre un nouvel ensemble de sanctions visant l’Iran pour avoir fourni des missiles balistiques à la Russie. Cette action est considérée comme une réponse de l’UE à la coopération militaire croissante de l’Iran avec la Russie, notamment dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine.

Des sources proches du dossier ont indiqué que la première vague de sanctions se concentrera sur environ une douzaine d’individus et d’entités juridiques, y compris des entreprises d’ingénierie, de métallurgie et d’aviation impliquées dans le programme de missiles de l’Iran. Ces mesures visent à entraver la capacité de l’Iran à fournir des technologies militaires avancées à la Russie, qui a tiré parti de ce soutien dans ses opérations militaires.

Le paquet de sanctions de l’UE est considéré comme le premier d’une série d’actions, d’autres mesures restrictives étant actuellement à l’étude. Ces sanctions viendraient en parallèle d’autres actions déjà entreprises par les États-Unis et le Royaume-Uni contre l’Iran, visant à limiter son rôle dans le conflit.

Les États-Unis pressent leurs alliés de faire de même

Le gouvernement américain a également pris une position ferme sur la question, ayant confirmé le 10 septembre que l’Iran avait fourni des missiles balistiques à la Russie. Cette confirmation a marqué une nouvelle étape dans la relation entre les deux nations, suscitant des inquiétudes internationales. En réponse, Washington a annoncé ses propres sanctions contre l’Iran et a encouragé ses alliés à en faire de même.

En plus des sanctions sur les fournitures de missiles à la Russie, les États-Unis poussent leurs partenaires à envisager des mesures punitives contre l’Iran pour son implication récente dans une attaque contre Israël. Washington a exprimé la nécessité d’une réponse mondiale unifiée face aux actions militaires de l’Iran, tant au Moyen-Orient qu’en soutien à la guerre en cours de la Russie contre l’Ukraine.

Des liens militaires croissants entre l’Iran et la Russie

La relation militaire croissante entre Téhéran et Moscou est devenue une préoccupation géopolitique significative pour les nations occidentales. La fourniture de missiles balistiques par l’Iran à la Russie est perçue comme une escalade dangereuse du conflit et une violation des normes internationales. Bien que les États-Unis et le Royaume-Uni aient déjà agi indépendamment pour imposer des sanctions à la fois à la Russie et à l’Iran, le dernier mouvement de l’UE signale un effort international coordonné pour limiter le flux de soutien militaire à la Russie.

Les responsables de l’UE ont fait pression sur les dirigeants iraniens à ce sujet lors de diverses rencontres diplomatiques. Par exemple, le 23 septembre, le président du Conseil européen, Charles Michel, a rencontré le président iranien Masoud Pezeshkian à New York, où la fourniture de missiles à la Russie était un sujet central de discussion. Michel a souligné l’inquiétude de l’UE concernant l’implication croissante de l’Iran dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

D’autres sanctions à prévoir

Le paquet de sanctions contre l’Iran marque la première réponse significative de l’UE à sa fourniture de missiles balistiques à la Russie, mais d’autres actions sont attendues dans les semaines à venir. Alors que les alliés occidentaux intensifient la pression sur l’Iran et la Russie, la stratégie de l’UE vise à perturber la chaîne d’approvisionnement et à isoler davantage les deux nations économiquement et diplomatiquement.