Mer de Chine méridionale : Pourquoi les tensions augmentent entre la Chine et les Philippines dans les eaux disputées

Les navires de la garde côtière chinoise et philippine sont entrés en collision samedi dans une zone disputée de la mer de Chine méridionale, marquant le dernier incident au milieu des tensions croissantes entre les deux nations. Les deux parties se sont mutuellement accusées de l’incident.

Liu Dejun, porte-parole de la Garde côtière chinoise, a accusé le navire de la Garde côtière philippine 9701 d’avoir causé délibérément la collision de manière « non professionnelle et dangereuse » près du récif Xianbin à 12h06 samedi. Liu a indiqué que la police maritime chinoise prendrait les mesures nécessaires pour éviter de tels actes, selon une déclaration publiée sur le site de la Garde côtière.

Le commodore Jay Tarriela des Philippines a rapporté qu’un navire de la Garde côtière chinoise avait « directement et intentionnellement percuté » un navire de la Garde côtière philippine. Lors d’un briefing diffusé en direct sur Facebook, Tarriela a affirmé que le navire philippin n’avait pas provoqué le navire chinois et a noté que le choc avait endommagé le bateau philippin.

La Chine a adopté une approche de plus en plus agressive envers les navires philippins, les accusant d’entrer dans des eaux que Pékin revendique comme les siennes, malgré un jugement d’un tribunal international en faveur de Manille. Après des incidents répétés, les deux nations ont tenté de mettre en place un « arrangement provisoire » pour réduire les tensions dans certaines eaux contestées.

Les Philippines ont indiqué qu’elles envisageaient d’élargir le champ d’application de cet accord. Cependant, le gouvernement a également averti que les actions de la Chine sapent les efforts visant à instaurer la confiance entre les deux parties.

Les Philippines renforcent leur présence en mer de Chine méridionale

Après des années d’inaction sous une administration pro-Pékin, les Philippines se concentrent désormais sur le renforcement de leur présence en mer de Chine méridionale en relançant la construction navale locale—un changement stratégique que de nombreux analystes estiment être longtemps attendu.

Annoncé pour la première fois en 2012, le plan de modernisation de la marine philippine visait à acquérir une flotte robuste, comprenant six frégates anti-aériennes et trois sous-marins d’attaque. Pourtant, cette année, elle ne dispose que de deux frégates modernes—le BRP José Rizal et le BRP Antonio Luna—aux côtés de quelques autres navires, la rendant vulnérable dans une région marquée par les tensions.

Les analystes en défense ont critiqué Manille, affirmant que six années avaient été perdues sous l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, qui s’était tourné vers Pékin et avait réduit la coopération militaire avec les États-Unis. Ils ajoutent que le pays doit maintenant rattraper son retard et soulignent la nécessité de mobiliser les industries et les personnes.

Avec les affrontements entre les navires philippins et chinois devenant plus fréquents en mer de Chine méridionale, les tensions croissantes ont aiguisé l’attention de Manille sur la défense.

En janvier, le président Ferdinand Marcos Jnr a alloué environ 35 milliards de dollars US à la modernisation militaire, approuvant l’initiative « Re-Horizon 3 » qui priorise la mise à niveau des forces navales au cours de la prochaine décennie. Le porte-parole de la marine philippine, le commodore Roy Vincent Trinidad, a mentionné aux médias locaux en mai que la construction de navires au niveau national est meilleure pour l’économie, soulignant que l’entretien des navires achetés à l’étranger est plus coûteux que leur coût initial.

En plus de ses deux frégates, les Philippines possèdent deux navires de transport amphibie, trois corvettes, six patrouilleurs en mer et neuf vedettes d’attaque rapide.

Eaux stratégiques de la mer de Chine méridionale

La mer de Chine méridionale, partie de l’océan Pacifique occidental, est située entre le sud de la Chine, Taïwan, les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et la Malaisie.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ un tiers du commerce maritime mondial passe chaque année par ce passage de 3,5 millions de kilomètres carrés (1,4 million de miles carrés). Environ 40 % des produits pétroliers échangés dans le monde sont transportés par cette mer chaque année.

En 2016, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington a estimé que des marchandises et des produits d’une valeur de 3,6 billions de dollars (3,29 billions d’euros) ont traversé le passage. Une autre estimation suggère que la valeur pourrait atteindre 5,3 billions de dollars.

Les chercheurs de l’université Duke en Caroline du Nord ont estimé que le commerce total passant à la fois par la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale—qui se trouve entre la Chine, les deux Corées et le Japon—est d’une valeur de 7,4 billions de dollars par an.

Chaque année, des dizaines de milliers de navires de marchandises transitent par la mer de Chine méridionale, transportant environ 40 % du commerce chinois, un tiers du commerce indien et 20 % du commerce japonais avec le reste du monde, selon les données du CSIS.

Pour toute l’Asie, la sécurité économique de la Chine, de l’Inde et du Japon est étroitement liée au bon fonctionnement de cette voie navigable. La mer de Chine méridionale est un carrefour crucial pour le commerce intra-asiatique ainsi que pour les échanges avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Hégémonie de la Chine en mer de Chine méridionale

La mer de Chine méridionale est un sujet controversé car Pékin revendique presque toute la zone comme la sienne, une position qui irrite les pays voisins, qui affirment que les revendications territoriales de la Chine empiètent sur leurs zones économiques exclusives. La Chine a ignoré un jugement de 2016 d’un tribunal d’arbitrage international à La Haye, aux Pays-Bas, qui stipule que Pékin n’a pas de base légale ou historique pour ses revendications étendues selon le droit international.

Récemment, l’armée chinoise a mené des actions de plus en plus agressives dans le passage, y compris des affrontements avec des navires philippins, augmentant les craintes d’un conflit à grande échelle. Les États-Unis ont maintes fois averti qu’ils sont tenus de défendre les Philippines si l’armée philippine était attaquée, y compris en mer de Chine méridionale.

Le mois dernier, le Vietnam a soumis une demande auprès des Nations Unies pour un plateau continental étendu au-delà des 200 milles marins (370 kilomètres) actuels dans le passage, après une démarche similaire des Philippines en juin.

La Chine considère également Taïwan, qui s’est séparé du continent après une guerre civile il y a 75 ans, comme une province rebelle qui doit finalement être réunifiée. Les inquiétudes selon lesquelles Pékin pourrait utiliser la force militaire pour soumettre l’île démocratique ont encore intensifié les tensions en mer de Chine méridionale.

La mer de Chine méridionale est disputée en raison de ses réserves estimées à 5,38 trillions de mètres cubes (190 trillions de pieds cubes) de gaz naturel prouvé et probable et 11 milliards de barils de réserves de pétrole, selon l’Administration américaine de l’énergie.

Les eaux disputées contiennent également d’importants dépôts de minéraux rares, essentiels aux ambitions technologiques de la Chine, y compris la production de batteries pour véhicules électriques et d’électronique avancée.

Détroit de Malacca : une menace plus grande

Alors que les tensions actuelles concernent principalement la Chine, les Philippines et Taïwan, la menace la plus significative pour le commerce en mer de Chine méridionale pourrait en réalité résider dans le détroit de Malacca, situé plus au sud entre la Malaisie, l’Indonésie et Singapour.

Selon l’Administration américaine de l’énergie (EIA), 23,7 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers ont traversé le détroit chaque jour l’année dernière, un volume 13 % plus élevé que celui du détroit d’Ormuz.

Au point le plus étroit, le détroit de Malacca mesure seulement 64 kilomètres de large, le rendant déjà susceptible de congestion et de collisions. Au fil du temps, de nombreux incidents de vol et de piraterie ont eu lieu dans cette voie navigable.

Certains experts géopolitiques et militaires ont suggéré que, par exemple, si la Chine devait envahir Taïwan, les États-Unis et leurs alliés pourraient potentiellement bloquer le détroit de Malacca, restreignant ainsi l’accès de la Chine au pétrole et sa capacité à exporter des biens de la plus grande économie d’Asie.