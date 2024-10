Nokia supprime 2 000 emplois en Chine et 350 en Europe dans le cadre d'une restructuration.

Nokia a annoncé des licenciements touchant près de 2 000 employés en Grande Chine, représentant environ 20 % de sa main-d’œuvre dans la région, ainsi que des plans pour supprimer 350 emplois supplémentaires en Europe dans le cadre d’une stratégie de réduction des coûts, selon des sources proches du dossier.

Un porte-parole de Nokia a confirmé que les consultations concernant les licenciements en Europe avaient commencé, mais a refusé de fournir des détails sur les coupes en Grande Chine.

En décembre 2023, Nokia comptait 10 400 employés en Grande Chine et 37 400 en Europe. L’entreprise avait précédemment exposé des plans pour éliminer jusqu’à 14 000 emplois afin de réduire les coûts, visant à économiser entre 800 millions d’euros (868 millions de dollars) et 1,2 milliard d’euros d’ici 2026. Les licenciements récents font partie de cette initiative plus large.

Jeudi, Nokia a annoncé une augmentation de 9 % de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, principalement due à des mesures de réduction des coûts. Cependant, ses ventes nettes n’ont pas atteint les attentes, entraînant une baisse de 4 % de son cours de bourse. Selon le porte-parole, l’entreprise a déjà réalisé 500 millions d’euros d’économies brutes.

Le PDG Pekka Lundmark a souligné que les efforts de réduction des coûts ne compromettront pas la production de recherche et développement. « Je suis satisfait du rythme de réduction des coûts, et nous sommes légèrement en avance sur notre calendrier prévu, » a-t-il déclaré lors d’un appel avec des journalistes. Lorsque les licenciements ont été initialement annoncés, Nokia comptait environ 86 000 employés et visait à réduire sa main-d’œuvre à entre 72 000 et 77 000 d’ici 2026. Actuellement, l’entreprise compte un peu plus de 78 500 employés.