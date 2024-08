PM Modi gouvernement. fait don de 4 cubes BHISHM à l’Ukraine

L’Inde a fait don de quatre cubes Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri (BHISHM) à l’Ukraine le 23 août, marquant une étape importante dans l’aide humanitaire. Ces hôpitaux mobiles innovants sont conçus pour fournir des soins médicaux critiques rapidement et efficacement.

Le Premier ministre Narendra Modi a souligné le caractère unique des cubes BHISHM dans une publication sur les réseaux sociaux, soulignant leur rôle dans la fourniture d’un soutien médical immédiat. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé la passation de pouvoir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprimant sa gratitude pour le soutien de l’Inde. Zelensky a noté que les cubes BHISHM amélioreraient considérablement le traitement des blessés et sauveraient des vies.

Que sont les cubes BHISHM ?

Les cubes BHISHM font partie de l’initiative indienne Bharat Health pour Sahyog Hita & Maitri, développée pour offrir des soins médicaux d’urgence dans les zones de conflit et les zones sinistrées. Cette initiative fait partie du projet Aarogya Maitri, qui vise à fournir des ressources médicales essentielles aux pays en développement sous forme d’aide humanitaire. Les cubes BHISHM se concentrent sur la fourniture de services médicaux fondamentaux dans un format mobile et facilement déployable.

Principales caractéristiques des cubes BHISHM

Chaque BHISHM Cube est compact, mesurant 15 pouces et pesant jusqu’à 20 kg, ce qui le rend facilement transportable par les particuliers. Les cubes sont conçus pour être montés sur un cadre réglable, permettant des options de transport polyvalentes par voie aérienne, maritime, terrestre et même par drones.

La capacité médicale de chaque Cube BHISHM est importante, avec la capacité de gérer environ 200 cas d’urgence, notamment les traumatismes, les brûlures, les fractures et les chocs. Ils sont équipés pour réaliser des interventions chirurgicales de base, permettant 10 à 15 interventions chirurgicales par jour. Une caractéristique remarquable de ces cubes est leur autosuffisance ; ils peuvent générer leur propre énergie et leur propre oxygène, garantissant ainsi leur fonctionnalité même dans des environnements difficiles où les installations médicales traditionnelles peuvent ne pas être disponibles.

Les cubes sont organisés avec des fournitures médicales par type de blessure, garantissant que les médicaments et équipements essentiels sont facilement accessibles pour une réponse rapide et efficace. Pour renforcer leur impact, une équipe d’experts médicaux indiens a été déployée pour former le personnel ukrainien à l’utilisation des cubes.

De plus, les BHISHM Cubes utilisent la technologie RFID pour la gestion des stocks en temps réel, permettant un suivi efficace des fournitures. Ils comprennent également une application et une tablette dédiées avec des ressources pédagogiques disponibles dans environ 180 langues, garantissant un fonctionnement et une gestion efficaces de l’équipement.