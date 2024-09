Pourquoi Google fait-il face à un procès antitrust pour la deuxième fois ?

Google comparaîtra devant les procureurs antitrust américains le lundi 9 septembre à Alexandria, en Virginie. Lors de cette session, le Département de la Justice cherchera à démontrer que l’entreprise a entravé la concurrence dans la technologie de publicité en ligne. Cela marque la deuxième rencontre récente du géant de la recherche avec le Département de la Justice.

Les procureurs soutiennent que Google exerce un contrôle significatif sur le cadre technologique qui soutient la diffusion de nouvelles et d’informations sur les sites web, traitant plus de 150 000 ventes de publicités en ligne chaque seconde.

Cette affaire est cruciale pour les régulateurs antitrust américains qui cherchent à contester les monopoles perçus dans le secteur de la technologie, une tâche qui a perduré à travers les administrations Trump et Biden.

Google domine-t-il stratégiquement les outils de publicité sur les sites web ?

Le Département de la Justice allègue que Google a utilisé une stratégie complexe pour dominer les outils de publicité sur les sites web, ce qui inclut l’acquisition d’autres entreprises, l’imposition de restrictions sur l’utilisation de ses outils par les clients, et la manipulation des enchères publicitaires.

En réponse, Google nie ces accusations, affirmant qu’elles interprètent mal les efforts légaux de l’entreprise pour développer sa technologie et soutenir ses clients. L’entreprise soutient également que les procureurs ignorent le fait que le marché de la publicité numérique s’est déplacé vers les applications et la télévision connectée, où Google fait face à une concurrence importante.

Si la juge fédérale Leonie Brinkema détermine que Google a violé la loi, elle envisagera alors la demande des procureurs pour que Google se sépare d’au moins Google Ad Manager, une plateforme englobant le serveur publicitaire et l’échange publicitaire de Google.

L’analyste financier Wedbush a rapporté que les outils publicitaires de Google ont contribué à hauteur de 20 milliards de dollars, soit 11 % des revenus bruts de l’entreprise en 2020, et environ 1 milliard de dollars, soit 2,6 %, du bénéfice d’exploitation pour cette année-là. En 2020, Ad Manager représentait 4,1 % des revenus et 1,5 % du bénéfice d’exploitation, selon les recherches de Wedbush et les documents judiciaires. Les chiffres récents ont été expurgés des dossiers judiciaires.

Les monopoles des grandes technologies sous surveillance

Karen Dunn, associée chez Paul, Weiss et figure clé des préparatifs du débat pour plusieurs démocrates notables, dont la vice-présidente Kamala Harris, dirige l’équipe de défense de Google.

L’équipe juridique du gouvernement est dirigée par Julia Tarver Wood, une avocate expérimentée qui a rejoint le Département de la Justice l’année dernière. Elle a précédemment travaillé chez Paul, Weiss, représentant des clients tels que American International Group, Mastercard et Amazon.com.

Le procès, qui devrait durer plusieurs semaines, devrait inclure des témoignages de Google et de ses concurrents dans l’industrie de la publicité numérique, tels que Trade Desk et Comcast, ainsi que des éditeurs comme News Corp et Gannett, que les procureurs affirment avoir été affectés par les actions de Google.

Cette affaire fait partie d’une série plus large d’actions contre les prétendus monopoles des grandes technologies. Récemment, le Département de la Justice a obtenu un jugement contre Google dans une affaire distincte concernant sa domination dans la recherche en ligne et poursuit également Apple. De plus, la Federal Trade Commission des États-Unis poursuit des affaires contre Meta Platforms, la société mère de Facebook, et Amazon.