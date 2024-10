Pourquoi les travailleurs de Boeing sont-ils en grève malgré une augmentation salariale de 35 % ?

Les ouvriers des usines de Boeing ont décidé de poursuivre leur grève, votant fermement contre une proposition de contrat qui incluait une augmentation salariale substantielle de 35 % sur quatre ans. Cette décision a surpris beaucoup, surtout compte tenu des difficultés financières actuelles du géant de l’aérospatiale.

Le rejet de cet accord proposé représente un coup dur pour le nouveau PDG, Kelly Ortberg, qui s’est engagé à améliorer les relations avec les employés des usines et à stabiliser l’entreprise en difficulté financière. Cependant, le mécontentement des travailleurs dépasse les simples chiffres sur la table.

Un Passé de Rancune

Le rejet du contrat découle d’une frustration profonde parmi les travailleurs, dont beaucoup estiment avoir été lésés lors des négociations précédentes. Il y a dix ans, les travailleurs ont fait face à des circonstances similaires lorsque Boeing a imposé un accord supprimant les pensions traditionnelles sous la menace de délocaliser la production. L’amertume persistante de cette expérience joue un rôle majeur dans l’impasse actuelle.

Jon Holden, le principal négociateur du syndicat, a exprimé le lourd fardeau émotionnel que cela a imposé aux travailleurs. « Ce groupe a traversé beaucoup de choses ; il y a des blessures profondes », a-t-il déclaré après le vote, soulignant la nécessité de négociations renouvelées pour réparer la relation entre l’entreprise et ses employés.

La Demande d’une Rémunération Équitable

Bien qu’une augmentation salariale de 35 % puisse sembler généreuse, les travailleurs en demandent davantage. Le syndicat réclame une augmentation de 40 % et le retour des pensions à prestations définies, qui offriraient une sécurité et une stabilité à long terme pour les employés. Pour de nombreux travailleurs, la hausse de salaire proposée ne compense pas adéquatement des années de stagnation salariale qui n’ont pas suivi l’inflation.

De plus, les travailleurs expriment leur frustration face aux priorités de Boeing, soulignant que, pendant que leurs salaires stagnaient, l’entreprise a investi des milliards dans le rachat d’actions et les bonus des dirigeants. Cette disparité a alimenté la colère et un sentiment de trahison chez les employés, renforçant leur motivation à faire grève.

Pressions Économiques et Arrêt de la Production

La grève, qui a commencé le 13 septembre, a provoqué des perturbations majeures, stoppant la production de modèles d’avions clés, dont le 737 MAX et le 777. Avec plus de 30 000 machinistes en grève, l’impact se fait sentir non seulement au sein de Boeing, mais aussi dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’aérospatiale, déjà sous pression financière.

Les difficultés financières persistantes de Boeing ont intensifié l’urgence de trouver une solution. L’entreprise navigue dans une situation précaire, ayant annoncé son intention de supprimer 17 000 emplois et cherchant à lever 15 milliards de dollars auprès des investisseurs pour maintenir sa cote de crédit. Avec des enjeux aussi élevés, les travailleurs estiment que leurs revendications doivent être satisfaites pour garantir un avenir plus équitable.

Contexte Politique et Pressions

Alors que l’élection présidentielle approche le 5 novembre, Boeing et l’Association internationale des machinistes (IAM) sont sous une pression croissante pour parvenir à un accord. La direction du syndicat envisage même d’impliquer la Maison Blanche pour un soutien supplémentaire dans les négociations, ce qui montre à quel point ce conflit social est devenu crucial dans le paysage économique plus large.

Le consultant en aviation Scott Hamilton a commenté la situation en déclarant : « C’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde — Boeing, les travailleurs, les fournisseurs, les clients et même l’économie nationale. » Les implications de cette grève dépassent les usines et résonnent dans toute l’industrie et l’économie dans son ensemble.