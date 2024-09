Qui est Ryan Wesley Routh ? Rencontrez le tireur présumé au club de golf de Trump en Floride

Un homme de 58 ans avec un long passé criminel a été arrêté après avoir prétendument pointé un AK-47 sur l’ancien président Donald Trump lors d’une partie de golf au Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride. Les autorités enquêtent sur l’incident en tant que possible tentative d’assassinat contre Trump, qui n’a pas été blessé et a rapidement été escorté hors des lieux.

Le suspect, identifié comme Ryan Wesley Routh, a été arrêté peu après que les agents des services secrets aient ouvert le feu sur lui. Les agents ont remarqué le canon d’un AK-47 dépassant d’une clôture grillagée à un trou devant l’endroit où jouait Trump. La réponse rapide des forces de l’ordre a permis de garantir qu’aucun mal n’était fait à l’ancien président.

Historique criminel étendu du suspect

Ryan Wesley Routh, originaire de Caroline du Nord, a un long casier judiciaire qui remonte aux années 1990. Au fil des ans, ses accusations ont inclus possession de drogue, conduite sans permis et conduite sans assurance. En 2002, il a été impliqué dans une confrontation dramatique avec les forces de l’ordre après s’être barricadé dans le bureau de son entreprise de toiture après un contrôle routier où il avait brandi une arme.

Routh a déménagé à Hawaï en 2017, où les dossiers montrent qu’il a commencé une nouvelle vie. Il a lancé une entreprise de construction axée sur la construction de logements pour les sans-abri, selon son profil LinkedIn. Malgré ce changement de lieu et de profession, son comportement criminel passé semble avoir refait surface dans cet incident récent.

Les agents des services secrets déjouent une tentative d’assassinat potentielle

Le dimanche 15 septembre 2024, alors que l’ancien président Donald Trump jouait sur le cinquième trou de son parcours de golf, des agents des services secrets ont repéré une silhouette suspecte près d’une clôture grillagée bordant le sixième trou. Selon les autorités, le suspect, Routh, a été vu avec un AK-47, ainsi que deux sacs à dos et une caméra GoPro.

En quelques instants, les agents des services secrets ont tiré sur Routh, qui a ensuite abandonné son arme et son équipement avant de fuir les lieux dans un SUV. Il a été appréhendé peu de temps après le début de la poursuite, assurant la sécurité de tous au club de golf.

« Il ne semble pas s’agir d’un simple type avec un AK-47 se promenant à l’extérieur du club de Trump », a déclaré un responsable, soulignant la gravité de la situation.

Réponse de Trump et déclaration de campagne

Peu de temps après l’incident, la campagne de Trump a publié un communiqué assurant au public que l’ancien président était en sécurité. Trump a également pris la parole sur les réseaux sociaux, s’adressant à ses partisans avec un message rassurant :

« Il y a eu des coups de feu près de moi, mais avant que des rumeurs ne commencent à circuler, je voulais que vous l’entendiez d’abord : JE SUIS SAIN ET SAUF ! » a-t-il écrit. « Rien ne me ralentira. Je ne ME RENDRAI JAMAIS ! Je vous aimerai toujours pour votre soutien. Unité. Paix. Rendre à nouveau l’Amérique grande. Que Dieu vous bénisse. »

La communication rapide de la campagne a aidé à calmer les inquiétudes et à prévenir la désinformation. Le message de Trump a mis l’accent sur la résilience, affirmant qu’il ne serait pas découragé par l’incident.

Enquête et réaction publique

Les autorités traitent l’événement comme une tentative d’assassinat potentielle, étant donné la présence de l’AK-47 et le comportement erratique de Routh. D’autres enquêtes sont en cours pour déterminer les motivations de Routh et s’il a agi seul ou dans le cadre d’un plan plus large.

Lucas Tomlinson de Fox News a confirmé que les agents des services secrets ont ouvert le feu après avoir repéré Routh en train de lever l’AK-47. L’action rapide des agents a probablement empêché ce qui aurait pu être un incident mortel.

La réaction du public à l’événement a été un mélange de préoccupation et de soulagement. Les partisans de Trump ont exprimé leur gratitude pour sa sécurité, tandis que d’autres ont exprimé leur malaise face à la possibilité d’une attaque ciblée contre une figure politique de premier plan.

Étant donné qu’il s’agit d’une histoire en développement, de nouveaux détails continuent d’émerger et la situation reste sous enquête. Les autorités continuent de reconstituer soigneusement les actions et les intentions de Routh.