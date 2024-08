Regardez : Une Britannique devient la plus âgée parachutiste du Royaume-Uni à 102 ans, l’internet est stupéfait

Prouvant que « l’âge n’est qu’un chiffre », une Britannique nommée Manette Baillie est récemment devenue la plus âgée parachutiste du pays à l’âge de 102 ans.

Le jour de son 102e anniversaire, elle a fait un saut audacieux de 7 000 pieds lors d’un saut en parachute organisé à l’aérodrome de Beccles.

Selon une vidéo partagée par le Daily Mail, on voit Baillie sauter avec son instructeur, capturant le ciel bleu époustouflant et des vues panoramiques alors qu’elle descend et atterrit en douceur. Plus tard, elle a décrit l’expérience comme « merveilleuse ».

En partageant la vidéo, le Daily Mail a écrit : « Une femme de 102 ans a célébré son anniversaire en sautant d’un petit avion. Manette Baillie est devenue la plus âgée parachutiste de Grande-Bretagne après avoir effectué un saut de 7 000 pieds. »

Plus tard, la vidéo a rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont salué le courage de Baillie, disant : « Wow… Je suis tellement heureux pour elle… Je n’ai vraiment pas ce courage. »

Un autre, partageant des sentiments similaires, a déclaré : « J’ai la moitié de son âge et je sens mes os craquer rien qu’en regardant ça ! Bravo à elle. »

Plus tard, un troisième utilisateur, faisant l’éloge de sa capacité à accomplir cet exploit à son âge, a dit : « Très courageuse. Quelle merveille de réaliser son rêve à cet âge-là. »

En racontant son expérience à la BBC Radio Suffolk, Baillie a dit : « C’était un peu effrayant. Je dois admettre que j’ai fermé les yeux très fort. Je veux juste que les autres, qui approchent des 80 et 90 ans, ne renoncent à rien. Continuez simplement. J’ai eu tellement de chance d’être en forme et en bonne santé que je dois en faire quelque chose, c’est vraiment le fond du problème. »