Sinwar est mort : le Premier ministre israélien Netanyahu confirme la mort du chef du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé jeudi que le chef du Hamas et l’un des cerveaux derrière les horribles attaques du 7 octobre dernier, Yahya Sinwar, est mort, a rapporté le Times of Israel.

Le Premier ministre a également demandé à ses aides d’informer les familles des otages israéliens de la mort du chef du Hamas.

Plus tôt dans la journée, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé que trois terroristes avaient été éliminés lors de leurs opérations à Gaza, parmi lesquels se trouvait le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dont la mort a maintenant été confirmée.

Les FDI ont partagé un message sur X et ont écrit : « Au cours des opérations des FDI à Gaza, 3 terroristes ont été éliminés. Les FDI et l’ISA vérifient la possibilité que l’un des terroristes soit Yahya Sinwar. »

Ce développement survient quelques semaines après qu’Israël a éliminé un autre leader de haut niveau, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, par des frappes aériennes au Liban.

Plus tôt, un autre dirigeant senior du Hamas, Ismail Haniyeh, est mort en Iran. Bien que Téhéran et le Hamas aient accusé Israël de l’attaque, Israël n’a ni accepté ni nié cette accusation.

Récemment, les FDI ont éliminé plusieurs hauts responsables du Hamas, y compris Rawhi Mushtaha, chef du gouvernement du Hamas à Gaza, et Sameh al-Siraj, qui occupait le portefeuille de la sécurité au bureau politique du Hamas.

Mardi, les FDI ont déclaré qu’environ 20 opérateurs du Hamas avaient été tués lors de frappes aériennes et de combats de proximité à Jabaliya au cours de la journée précédente, selon le Times of Israel.

Les troupes ont également localisé et détruit un dépôt d’armes et d’autres armes au milieu des combats, selon l’armée.

« L’opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, tout en frappant systématiquement et en détruisant complètement l’infrastructure terroriste dans la région », a déclaré l’armée.

Lundi, les FDI ont appelé les Palestiniens dans le Beit Hanoun, Jabaliya et Beit Lahiya, dans le nord de Gaza, à évacuer vers la zone humanitaire désignée par Israël dans le sud de la bande de Gaza, selon le Times of Israel.

Entre-temps, mardi, les FDI et l’agence de sécurité Shin Bet ont déclaré que trois terroristes du Hamas ayant participé à l’assaut du 7 octobre avaient été tués lors de frappes aériennes ces derniers jours.