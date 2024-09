Société taïwanaise sous enquête : Quatre interrogés concernant des pagers explosifs

Les procureurs taïwanais enquêtent activement sur une entreprise taïwanaise liée à un incident récent impliquant des pagers explosifs au Liban, qui a porté un coup significatif à Hezbollah. Dans le cadre de leur enquête, quatre personnes ont été interrogées en tant que témoins.

Allégations contre Israël

Des sources de sécurité ont suggéré qu’Israël est à l’origine de l’explosion des pagers, ce qui accentue les tensions dans une situation déjà volatile. Bien qu’Israël n’ait ni confirmé ni démenti ces allégations, l’incident a suscité un examen intense.

Un réseau complexe de connexions

La chronologie et la méthode par lesquelles les pagers ont été armés et détonés à distance restent floues. Cette enquête s’étend à plusieurs pays, dont Taïwan, la Bulgarie, la Norvège et la Roumanie.

La société taïwanaise Gold Apollo a précisé la semaine dernière qu’elle n’avait pas fabriqué les dispositifs impliqués dans l’attaque. L’entreprise a noté que BAC, une société basée en Hongrie associée aux pagers, avait une licence pour utiliser sa marque. Le gouvernement taïwanais a également déclaré que les pagers n’avaient pas été produits à Taïwan.

Interrogations de témoins en cours

Le bureau des procureurs de Shilin à Taipei, qui dirige l’enquête sur Gold Apollo, a confirmé qu’en plus de deux individus interrogés précédemment, ils ont maintenant interrogé à la fois un employé actuel et un ancien employé en tant que témoins. Un porte-parole a déclaré : « Nous traitons cette affaire rapidement et cherchons une résolution dès que possible », mais s’est abstenu de divulguer les noms des personnes interrogées ou d’indiquer si d’autres interrogatoires auraient lieu.

Parmi ceux interrogés la semaine dernière figuraient le président et fondateur de Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, et Teresa Wu, l’unique employée d’Apollo Systems. Gold Apollo n’a pas encore commenté l’enquête en cours et n’a pas répondu aux demandes d’informations supplémentaires. Les tentatives de Reuters de contacter Wu ont échoué, et les deux personnes sont restées silencieuses sur les demandes des médias en quittant le bureau des procureurs la semaine dernière.