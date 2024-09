Sommet Mondial en Corée du Sud : Nouveau « Plan d’Action » pour l’Utilisation Responsable de l’IA Militaire

Un sommet mondial tenu à Séoul mardi a présenté un nouveau "plan d'action" destiné à régir l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) dans les contextes militaires. Ce document propose des lignes directrices plus pratiques par rapport à une initiative similaire de l'année précédente, bien qu'il reste juridiquement non contraignant.

Progrès par Rapport au Sommet d’Amsterdam de l’Année Dernière

Le sommet de Séoul s’appuie sur les discussions d’une réunion similaire tenue à Amsterdam l’année dernière. Lors de cet événement, environ 60 nations ont soutenu un « appel à l’action » plus général, sans engagements juridiques. Le sommet de cette année visait à faire avancer ces discussions en fournissant un cadre plus détaillé et opérationnel.

Mesures Concrètes Vers une Utilisation Responsable de l’IA

Le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a souligné le passage de la compréhension conceptuelle à l’action pratique. « Nous faisons des pas concrets supplémentaires, » a déclaré Brekelmans à Reuters. « L’année dernière était plus axée sur la création d’une compréhension commune ; maintenant, nous nous orientons davantage vers l’action. »

Le document mis à jour inclut des lignes directrices spécifiques sur les évaluations des risques, les conditions essentielles pour maintenir le contrôle humain et les stratégies pour renforcer la confiance afin de gérer les risques liés à l’IA. Il aborde également la question cruciale de la prévention de l’utilisation de l’IA pour proliférer les armes de destruction massive par divers acteurs, y compris les groupes terroristes, et souligne la nécessité d’une supervision humaine dans l’emploi des armes nucléaires.

Alignement avec les Principes Existants et Discussions Futures

Les responsables sud-coréens ont noté que le nouveau plan d’action est aligné avec les principes établis auparavant, tels que la déclaration du gouvernement américain sur l’utilisation responsable de l’IA dans le domaine militaire. Malgré ces similarités, le sommet de Séoul visait à promouvoir une approche plus inclusive et collaborative, en veillant à ce que les discussions ne soient pas dominées par une seule nation ou entité.

Les prochaines étapes consistent à déterminer le lieu et le moment des futurs sommets pour continuer le dialogue sur l’utilisation responsable de l’IA dans les applications militaires. L’objectif est de maintenir une approche multipartite et de répondre aux défis évolutifs posés par l’IA dans les contextes de défense.