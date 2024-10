Le Rôle Critique des Électeurs Musulmans dans les Élections de 2024

À l’approche des élections générales nationales de 2024, environ 2,5 millions d’électeurs musulmans aux États-Unis sont prêts à exercer une influence significative sur le paysage politique. Leur forte présence dans des États clés en balance les positionne comme des acteurs vitaux dans la détermination des résultats de la course présidentielle ainsi que des élections au Congrès et locales. Ce rapport explore les inclinations politiques et les intentions de vote des électeurs musulmans dans cette année électorale cruciale.

Avec seulement deux semaines avant le jour des élections, la campagne de la vice-présidente Kamala Harris s’efforce de regagner le soutien des électeurs arabes et musulmans. Ils ont lancé des publicités ciblées sur Facebook, mis en place des canaux WhatsApp et distribué des fiches d’information détaillant les déclarations les plus fortes de Harris concernant le conflit à Gaza. Dans des réunions privées à travers le pays—particulièrement dans des États clés comme le Michigan, la Géorgie et la Pennsylvanie—des membres de la campagne contactent les électeurs qui expriment des réticences à participer, qui envisagent des options de troisième parti, ou même qui envisagent de voter pour l’ancien président Donald Trump en raison des politiques du Moyen-Orient de l’administration Biden.

Le message central de la campagne est simple : Harris a montré de l’empathie pour les Palestiniens et a exhorté Israël à se conformer au droit international, tandis que Trump cherche à réinstaurer un interdiction de voyage ciblant les personnes originaires de pays musulmans et utilise un langage péjoratif à l’égard des Palestiniens.

Malgré les difficultés à obtenir des données de sondage fiables sur cette démographie, des entretiens indiquent que Harris peine à établir une connexion avec les électeurs arabes et musulmans, ce qui alarme sa campagne à l’approche du jour des élections.

Le Michigan est particulièrement crucial, avec plus de 300 000 habitants d’origine moyen-orientale ou nord-africaine. En 2020, Biden a remporté l’État avec une marge de près de 155 000 voix. Cependant, des électeurs comme Hussein Dabajeh, un Américain d’origine libanaise de Dearborn, reconsidèrent leur soutien. Électeur démocrate constant, Dabajeh estime qu’il ne peut pas soutenir le ticket cette année, déclarant : « Préféreriez-vous que votre famille soit interdite d’entrer dans ce pays, ou que votre famille soit tuée par une frappe aérienne israélienne ? » Il prévoit de se rendre aux urnes en plaidant contre Harris, choisissant d’écrire “No Genocide” au lieu de voter pour l’un ou l’autre des grands candidats.

Depuis sa nomination, Harris s’est concentrée sur la reconstruction de la coalition qui a aidé Biden à remporter la victoire en 2020. Cependant, le soutien de l’administration Biden à Israël au milieu de la violence croissante à Gaza et au Liban a fracturé le soutien traditionnel des démocrates parmi les Arabes américains.

Une Insatisfaction Croissante à l’Égard de l’Administration Biden-Harris L’insatisfaction grandit parmi les musulmans américains concernant la politique étrangère de l’administration Biden-Harris, en particulier dans le contexte du conflit Israël-Gaza en cours. Des groupes de défense, y compris le mouvement en pleine expansion “Abandon Harris”, incitent les électeurs à la rejeter en raison de ce qu’ils perçoivent comme un échec à aborder adéquatement la crise humanitaire à Gaza. Ce mouvement, qui a commencé dans des États clés comme le Michigan et le Minnesota, s’étend maintenant à des États comme la Géorgie, soulignant l’importance croissante du vote musulman.

Certaines organisations, comme le Comité des affaires publiques des Américains d’origine pakistanaise (PAKPAC), ont même été plus loin en soutenant Trump pour l’élection de 2024, citant sa volonté d’engager un dialogue avec le Pakistan durant son premier mandat et la négligence perçue des relations américano-pakistanaises par l’administration Biden.

Le Pouvoir des États Clés Les chiffres sont révélateurs. Des États comme le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Minnesota ont été décisifs lors des élections de 2016, où Trump a gagné avec une marge très étroite. En 2020, ces États sont revenus à Biden, mais les sentiments changeants des électeurs, notamment en ce qui concerne les affaires internationales, laissent de nombreux électeurs musulmans se sentir négligés. Ce mécontentement pourrait pousser les musulmans américains vers des candidats de troisième parti ou même Trump.

La concentration des populations musulmanes dans les zones urbaines de ces États clés amplifie leur influence. Des villes comme Detroit, Milwaukee et Philadelphie abritent de grandes communautés musulmanes, ce qui signifie que même de petits changements dans les préférences de vote pourraient influencer les résultats électoraux, créant d’importants défis pour le Parti démocrate.

L’Attractivité Inattendue de Trump Malgré le controversé “muslim ban” de Trump durant sa présidence, son attractivité auprès de certains segments de la communauté musulmane est en hausse. De nombreux électeurs musulmans se concentrent de plus en plus sur la politique étrangère des États-Unis, en particulier en ce qui concerne leurs pays d’origine. La volonté de Trump d’engager le dialogue avec les dirigeants pakistanais, couplée à sa rhétorique sur les accords de paix au Moyen-Orient, résonne auprès de certains électeurs.

De plus, la position ferme de Trump sur la Chine et ses efforts pour renforcer les liens économiques avec des pays comme le Pakistan ont attiré l’attention de ceux qui privilégient les relations internationales. En revanche, l’incapacité de l’administration Biden à plaider pour la libération de prisonniers politiques au Pakistan a soulevé des doutes quant à leur engagement envers la démocratie et les droits humains.

Un Changement dans l’Engagement Politique Les commentateurs politiques soulignent que l’influence croissante du bloc électoral musulman dans les États clés façonne la politique électorale américaine. Comme le note Ryan Girdusky, la politique d’immigration américaine a “importé” une base électorale puissante capable de faire basculer les élections. Les musulmans américains ne sont plus des participants passifs ; ils sont organisés, expressifs et influents—un reflet du rôle que jouent les groupes de vote ethniques et religieux dans des pays comme l’Inde.

Avec seulement 15 jours avant les élections, les deux partis doivent reconnaître le rôle essentiel que les musulmans américains pourraient jouer. Dans des États très disputés, un changement dans le sentiment des électeurs musulmans pourrait déterminer l’issue des élections. La campagne Biden-Harris doit aborder ces questions directement pour garantir des victoires dans des États clés, tandis que l’engagement de Trump et son attention portée aux relations avec le Pakistan pourraient lui conférer un avantage inattendu auprès de ce bloc électoral crucial.