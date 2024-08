Tim Walz déclare « L’honneur de ma vie » en acceptant la nomination pour la vice-présidence

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui est également le colistier de la vice-présidente Kamala Harris pour l’élection présidentielle américaine prévue en novembre, a accepté la nomination démocratique au poste de vice-président des États-Unis, qualifiant cela de « l’honneur de ma vie ».

En acceptant la nomination lors de la Convention nationale démocratique à Chicago, le mercredi 21 août, Walz a déclaré : « C’est l’honneur de ma vie d’accepter votre nomination pour le poste de vice-président des États-Unis. »

Il a exprimé sa gratitude au président Joe Biden pour ses « quatre années de leadership fort et historique » et a remercié Kamala Harris de l’avoir invité à se joindre à la liste. Gwen Walz, la Première Dame du Minnesota, l’a présenté avec un film qui retraçait sa vie depuis sa naissance au Nebraska jusqu’à son service dans la Garde nationale de l’Armée. Lorsque Walz est monté sur scène, Gwen Walz et leurs enfants, présents à la convention, étaient visiblement émus.

Dans son discours, Walz a fait une référence directe à son rival républicain JD Vance, diplômé de Yale, en disant : « J’avais 24 élèves dans ma classe de lycée, et aucun d’eux n’est allé à Yale », a rapporté CNN.

Walz a réfléchi sur son sens des responsabilités, en affirmant : « Pour moi, c’était servir dans la Garde nationale de l’Armée. Je me suis enrôlé deux jours après mon 17e anniversaire et j’ai fièrement porté l’uniforme de notre nation pendant 24 ans. » Il a également partagé que son père, un vétéran de la guerre de Corée, avait laissé derrière lui « une montagne de dettes médicales » lorsqu’il est décédé d’un cancer du poumon. « Dieu merci pour les prestations de survivant de la sécurité sociale et le G.I. Bill qui ont permis à mon père et à moi d’aller à l’université, et à des millions d’autres Américains », a déclaré Walz.

Dans son discours à la convention, Walz a exposé ce que les Américains pouvaient attendre d’une présidence Harris, affirmant : « Si vous êtes une famille de classe moyenne ou une famille essayant d’entrer dans la classe moyenne, Kamala Harris va réduire vos impôts. »

Tim Walz, ancien entraîneur de football et gouverneur du Minnesota, a conclu son discours avec des métaphores de football. « Équipe, c’est le quatrième quart-temps, nous sommes derrière de trois points, mais nous sommes en attaque et nous avons le ballon… Nous avançons sur le terrain. Et, boy, avons-nous la bonne équipe. Kamala Harris est courageuse, Kamala Harris est expérimentée, et Kamala Harris est prête. Notre travail est d’aller dans les tranchées et de faire le blocage et le plaquage. Un pouce à la fois, un yard à la fois, un appel téléphonique à la fois, un coup de porte à la fois, un don de 5 dollars à la fois. »

Harris est la première femme de couleur et la première Américaine d’origine asiatique à diriger une liste de grand parti. Selon le Comité national démocratique (DNC), Harris a remporté 99 % des voix.

Walz, 60 ans, est sorti d’une liste de candidats probables avec une meilleure reconnaissance et des états politiquement avantageux. Harris a été nommée candidate démocrate après que le président Joe Biden se soit retiré de la course présidentielle en raison de préoccupations concernant son âge, notamment après une mauvaise performance lors d’un débat avec Donald Trump en juin.

En revanche, Trump, qui cherche à revenir à la Maison Blanche après une sortie controversée en 2020, a nommé JD Vance comme son colistier. Vance est un capital-risqueur et un auteur acclamé du best-seller Hillbilly Elegy.

