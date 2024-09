Tragédie en Manche : 10 migrants morts, opération de sauvetage en cours

La Manche a de nouveau été le théâtre d’un incident de naufrage. Selon les médias français, au moins 10 personnes auraient péri après qu’un bateau transportant des dizaines de migrants a chaviré dans la Manche.

Les garde-côtes français ont rapporté que plus de 50 personnes étaient en cours de sauvetage et nécessitaient des soins médicaux, comme l’ont noté les agences de presse mardi. Initialement, les responsables avaient déclaré que 10 individus étaient dans un état critique après que le bateau ait rencontré des difficultés au large de Le Portel, à environ 45 km au sud-ouest de Calais.

Les médias régionaux ont rapporté que 10 personnes sont décédées.

Des rapports initiaux ont indiqué qu’« au moins 100 migrants » se trouvaient à bord « après le naufrage d’un bateau » à 11h30 heure locale (10h30 heure britannique) et ont mentionné que plusieurs bâches blanches étaient visibles sur le quai. Les rapports ont également indiqué que certains individus avaient été secourus, y compris par voie aérienne, et conduits au port voisin de Boulogne-sur-Mer.

Les détails concernant le nombre de personnes récupérées dans l’eau ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, mardi, un canot de sauvetage de la RNLI est arrivé à Douvres avec des individus à bord suite à un incident dans la Manche. Il n’est pas encore connu si ces individus ont été secourus lors du même incident au large de la France.

Le PDG du Refugee Council exprime une profonde tristesse

En réponse aux nouvelles concernant le naufrage d’un petit bateau dans la Manche et aux rapports faisant état de plusieurs décès, Enver Solomon, PDG du Refugee Council, a exprimé une profonde tristesse face aux décès tragiques survenus récemment dans la Manche.

Solomon a déclaré que cette année a vu un nombre inquiétant de décès dans la Manche. Cette tendance préoccupante souligne l’urgence d’une stratégie complète et multifacette pour atténuer les risques associés aux traversées dangereuses de la Manche.

Il a également indiqué que le simple renforcement des mesures existantes n’est pas suffisant. L’augmentation de la sécurité et de la police sur la côte française a conduit à des traversées plus périlleuses, les personnes embarquant depuis des lieux plus risqués dans des embarcations instables et surchargées.

Solomon a appelé le gouvernement à s’attaquer aux gangs criminels impliqués et à élaborer un plan pour améliorer et étendre les routes sûres pour les personnes cherchant refuge.

Augmentation significative du nombre de bateaux traversant la Manche

En 2023, environ 29 000 personnes ont été détectées traversant la Manche en petits bateaux, une diminution par rapport aux 46 000 en 2022. Le nombre global d’arrivées en petits bateaux a considérablement augmenté depuis 2018. Bien que les tentatives d’entrée au Royaume-Uni par traversée de la Manche soient rapportées depuis plus de cinquante ans, la détection substantielle a commencé seulement à la fin de 2018.

Le ministère de l’Intérieur a rapporté que 29 437 personnes sont arrivées au Royaume-Uni en 2023 après avoir traversé la Manche en petits bateaux, contre 45 774 en 2022.

Au premier semestre 2024, 12 646 arrivées en petits bateaux ont été détectées, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport au premier semestre 2023. La majorité des arrivants en petits bateaux sont des hommes. Au cours de l’année se terminant le 31 mars 2024, 75 % (22 357) de ces arrivées étaient des hommes âgés de 18 ans ou plus, à l’exclusion de ceux dont l’âge ou le sexe est inconnu. De plus, 16 % (4 630) étaient des enfants de moins de 18 ans. Ces proportions sont restées constantes dans le temps et sont similaires à celles observées parmi les demandeurs d’asile plus larges (72 % d’hommes et 19 % d’enfants pour l’année jusqu’en mars 2024). La part plus élevée d’hommes parmi les demandeurs d’asile est souvent attribuée aux dangers des voyages migratoires irréguliers, les membres féminins et mineurs de la famille rejoignant souvent plus tard par des voies de regroupement familial.

Voyage risqué pour demander l’asile

La plupart des personnes traversant la Manche en petits bateaux demandent l’asile une fois au Royaume-Uni. Le ministère de l’Intérieur a noté que 93 % (109 954) de ceux ayant traversé de 2018 à mars 2024 ont soit demandé l’asile eux-mêmes, soit ont été inclus comme personnes à charge (partenaire ou enfant) sur une demande.

Le nombre total de demandeurs d’asile a augmenté en 2021 et 2022 avant de diminuer en 2023, en ligne avec la tendance des arrivées en petits bateaux. Plus de 84 000 personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni en 2023, soit une augmentation de 85 % par rapport à 2019. Une grande partie de cette croissance est attribuée aux demandeurs arrivant en petits bateaux, bien que la plupart des demandeurs d’asile n’aient pas utilisé ce moyen. En 2023, les arrivées en petits bateaux représentaient 33 % de toutes les demandes d’asile.

Certaines personnes entrent au Royaume-Uni par des moyens irréguliers autres que les petits bateaux, comme dans des camions ou des conteneurs. L’augmentation significative des arrivées en petits bateaux a contribué à une forte augmentation des entrées irrégulières globales, les chiffres ayant plus que doublé de 2019 à 2023. Par conséquent, la proportion des arrivées en petits bateaux parmi les entrées irrégulières détectées est passée de 2 % en 2018 à 80 % en 2023.

Les Afghans en tête des nationalités traversant la Manche

Au cours de l’année se terminant en juin 2024, les Afghans étaient la nationalité principale traversant la Manche, représentant un peu moins d’un cinquième de toutes les arrivées en petits bateaux. Les Iraniens occupaient la deuxième place avec 13 %, suivis des arrivées du Vietnam et de Turquie, chacun représentant 10 %. Environ 83 % des arrivées en petits bateaux au cours des 12 mois précédant juin 2024 étaient des hommes, et lorsque l’âge était enregistré, plus de 40 % avaient entre 25 et 39 ans.

Au cours de l’année se terminant en juin 2024, le plus grand nombre de demandeurs d’asile au Royaume-Uni provenait d’Afghanistan, totalisant 9 342. D’autres pays d’origine significatifs pour les demandes comprenaient l’Iran, le Pakistan, le Vietnam, l’Inde et le Bangladesh. En 2022, les Albanais étaient la nationalité principale, avec plus de 17 300 personnes (y compris les personnes à charge) demandant l’asile, dont les trois quarts étaient arrivés en petits bateaux. Les réfugiés ukrainiens arrivés au Royaume-Uni après l’invasion de leur pays par la Russie ne sont pas inclus dans ces statistiques.

Depuis le 22 août 2024, le gouvernement britannique a délivré 262 100 visas aux réfugiés ukrainiens entrés par des voies légales. Il existe également des arrangements séparés pour certains groupes spécifiques, comme certains réfugiés afghans et citoyens de Hong Kong, pour venir au Royaume-Uni.

À propos de la Manche

La Manche est une section de l’océan Atlantique qui sépare le sud de l’Angleterre du nord de la France. Elle relie la partie sud de la mer du Nord par le détroit de Douvres à son extrémité nord-est. Mesurant environ 560 km de long, la largeur de la Manche varie de 240 km à son point le plus large à 34 km au détroit de Douvres. C’est considéré comme la zone de navigation la plus fréquentée au monde.

Historiquement, la Manche a joué un rôle crucial dans l’établissement de la Grande-Bretagne comme une superpuissance navale. La Grande-Bretagne a utilisé la Manche comme un mécanisme de défense naturel, ce qui a aidé à prévenir les invasions pendant les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre mondiale.

Les cultures dominantes de chaque côté de la Manche sont l’anglais sur la rive nord et le français sur la rive sud. Un tunnel ferroviaire sous-marin, connu sous le nom de tunnel sous la Manche, mesure 50,46 km. Ouvert en 1994, il relie Folkestone en Angleterre à Coquelles en France sous la Manche au niveau du détroit de Douvres.