Trump promet des FIV gratuites pour les femmes, se défend sur les droits à l’avortement

L'ancien président Donald Trump, lors d'une interview jeudi, a déclaré que s'il était réélu, son administration non seulement garantirait l'accès à la fécondation in vitro (FIV), mais veillerait également à ce que le gouvernement ou les compagnies d'assurance couvrent les coûts de ce service coûteux pour les femmes américaines qui en ont besoin.

Trump a indiqué que son administration prendrait en charge le coût du traitement et a souligné que les compagnies d’assurance seraient tenues de payer. Il a précisé qu’une option serait que les compagnies d’assurance couvrent le coût sous un mandat.

Cette année, l’avortement et la FIV sont devenus des enjeux politiques majeurs pour le GOP. Les démocrates ont récemment critiqué les républicains sur la FIV, suggérant que les restrictions sur l’avortement dirigées par le GOP pourraient également s’étendre à la FIV.

Coûts élevés pour la FIV aux États-Unis

Actuellement, peu de plans d’assurance couvrent les traitements de fertilité comme la FIV, laissant de nombreux couples à devoir payer les coûts élevés de leur poche. Le Département de la Santé et des Services sociaux estime qu’un cycle de FIV coûte environ 20 000 $ par patient.

La Society for Assisted Reproductive Technology a rapporté que ses cliniques membres ont réalisé 389 993 cycles de FIV en 2022, ce qui représenterait environ 7,8 milliards de dollars pour cette année, étant donné le coût d’environ 20 000 $ par cycle.

Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d’employeurs ont commencé à offrir des avantages en matière de fertilité. Certains fournissent des montants fixes pour couvrir les coûts des patients, tandis que d’autres établissent des plafonds à vie pour un certain nombre de cycles.

Campagne de Harris : Trump pourrait mener à une interdiction de la FIV et de l’avortement

Sarafina Chitika, porte-parole de la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, a commenté que la plateforme de Trump pourrait effectivement conduire à une interdiction nationale de la FIV et de l’avortement. Elle a souligné que depuis que Trump a annulé Roe v. Wade, la FIV est déjà menacée et les libertés des femmes ont été réduites dans divers États. Chitika a affirmé que la vice-présidente Kamala Harris est la seule candidate qui fait confiance aux femmes et protégera leur droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé.

La déclaration faisait référence au langage de la plateforme GOP concernant le 14e amendement et la politique d’avortement, qui affirme que l’amendement garantit qu’aucune personne ne peut être privée de la vie ou de la liberté sans procédure régulière, permettant aux États de promulguer des lois protégeant ces droits. La plateforme soutient également les politiques qui favorisent la FIV.

Cette année, la Cour suprême de l’Alabama a décidé que les embryons créés par FIV devaient être considérés comme des personnes, ce qui a poussé les grandes cliniques de fertilité de l’État à suspendre leurs services de FIV.

La position de Trump sur la FIV pourrait entrer en conflit avec les défenseurs des droits anti-avortement qui s’opposent à certains aspects de la FIV impliquant l’élimination d’embryons non utilisés.

Position de Trump sur l’avortement

Trump n’a pas explicitement indiqué lors de l’interview comment il voterait sur une mesure référendaire dans son État d’origine, la Floride, qui vise à garantir un droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, autour de 24 semaines de grossesse. Il a réitéré sa critique de la limite d’avortement de six semaines en Floride, signée par le gouverneur Ron DeSantis, la qualifiant de « trop courte » et soulignant qu’il faudrait plus de temps.

Interrogé sur son vote en novembre, il a mentionné qu’il voterait en faveur de l’extension de la limite de six semaines.

Trump a historiquement fluctué sur les questions d’avortement avant de se stabiliser sur sa position actuelle, selon laquelle cela devrait être déterminé par les États individuels.

En tant que président, avant l’annulation de Roe v. Wade, il avait précédemment exhorté le Sénat à adopter une interdiction de l’avortement après 20 semaines. Après avoir quitté ses fonctions, il a loué la décision de la Cour suprême d’annuler Roe et le droit national à l’avortement, affirmant même dans un post sur les réseaux sociaux qu’il avait réussi à « tuer Roe v. Wade ».

Cependant, au fur et à mesure que la course présidentielle de cette année s’est développée, Trump s’est distancé des autres républicains sur le sujet, en particulier alors que l’avortement est devenu un sujet important pour Harris et ses partisans.

Harris critique Trump et Vance

Lors d’un récent discours à la convention démocrate, Harris a critiqué Trump et Vance, les qualifiant de « déconnectés de la réalité » et les accusant de planifier d’« interdire l’avortement médicamenteux et de mettre en place une interdiction nationale de l’avortement ».

Lors de l’interview, Trump a fait remarquer que « les exceptions sont très importantes » pour lui, spécifiant qu’il soutient les exceptions pour la vie de la mère, ainsi que dans les cas d’inceste et de viol.

En février, la Cour suprême de l’Alabama a jugé que les embryons congelés sont considérés comme des enfants, ce qui a compromis l’accès aux traitements de fécondation in vitro (FIV) dans l’État et a mis la procédure en lumière dans les débats sur les droits reproductifs. Le président Joe Biden a exhorté le Congrès à « garantir le droit à la FIV » à l’échelle nationale lors de son discours sur l’état de l’Union plus tôt en mars. Cela a présenté aux républicains un nouveau défi alors qu’ils cherchent à exprimer leur soutien à la FIV—une procédure qui implique souvent la destruction d’embryons—tout en l’alignant avec leur conviction de longue date selon laquelle la vie commence à la conception.

La FIV et l’avortement deviennent des enjeux majeurs des élections aux États-Unis

Cette situation indique que la FIV, ainsi que les perspectives anti-avortement qui l’ont impactée en Alabama et pourraient potentiellement entraîner des menaces similaires dans d’autres États, influence la saison électorale à venir.

Globalement, la plupart des électeurs américains soutiennent l’accès à la FIV. Un sondage réalisé du 9 au 12 mars a révélé que 80 % des électeurs inscrits estiment que la FIV devrait être légale, tandis que seulement 6 % pensent qu’elle devrait être illégale, 14 % restant incertains. De plus, un autre sondage du 15 au 19 février a révélé que la plupart des électeurs estiment que les soins de santé reproductive, y compris la planification de la fertilité comme la FIV, devraient être plus accessibles. Cela inclut 62 % de tous les électeurs et 53 % des républicains. En revanche, en ce qui concerne l’accès aux pilules abortives et aux avortements en clinique, les démocrates et les indépendants étaient considérablement plus susceptibles de soutenir un accès accru, tandis que les républicains étaient plus enclins à favoriser un accès réduit.