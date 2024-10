Un cratère de 15 mètres de large s’est formé près du siège du Mossad, suite à l’attaque de missiles de l’Iran

Après le lancement par l’Iran d’environ 200 missiles balistiques sur Israël, un cratère de 9 mètres de profondeur et de 15 mètres de large s’est formé à l’extérieur du siège du Mossad.

Le cratère serait situé à environ 1 500 mètres du siège de l’agence de renseignement. De plus, des images virales sur les réseaux sociaux montrent d’importants débris éparpillés dans les environs.

Entre-temps, le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri, a informé Press TV que la base aérienne de Nevatim, l’installation militaire de Netzarim et l’unité de renseignement de Tel Nof avaient toutes été frappées, dans le cadre de l’« opération True Promise II ».

En outre, Bagheri a également souligné que l’armée iranienne avait intentionnellement évité de cibler des sites et des infrastructures civiles lors de l’assaut de missiles, qui a été exécuté par la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

Il a également déclaré que l’attaque était une réponse aux meurtres du chef du Hamas Ismail Haniyah, du commandant du CGRI Abbas Nilforoushan et du chef du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, qui ont été respectivement tués le 31 juillet et le 27 septembre.

En outre, le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé que les actions militaires contre Israël ont été menées conformément aux droits légitimes de l’Iran et visaient à assurer la paix et la sécurité régionales. Citant l’agence de presse IRNA, Pezeshkian a déclaré : « Cette action visait à défendre les intérêts et les citoyens de l’Iran. »

Auparavant, environ 180 missiles avaient été lancés vers Israël, la plupart ayant été interceptés. Plus tard, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a condamné l’attaque de missiles comme une « grave erreur » et a averti que l’Iran en subirait les conséquences. Dans une déclaration, il a déclaré : « L’Iran a commis une grave erreur aujourd’hui et en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. »