Un responsable israélien propose un passage sûr à Yahya Sinwar en échange d’otages

Dans un développement significatif lié au conflit entre Israël et le Hamas, un responsable israélien a suggéré la possibilité d’accorder un passage sûr à Yahya Sinwar pour quitter Gaza en échange de la libération de tous les otages restants détenus par le Hamas.

Dimanche, le coordinateur israélien pour les otages et les disparus a récemment indiqué que si les 101 otages étaient rendus, Israël pourrait envisager d’autoriser Sinwar et ses associés à quitter Gaza en toute sécurité. Plus tôt dans une interview avec CNN, Hirsch avait décrit Sinwar comme un « chef terroriste » et l’avait comparé au « nouvel Hitler ».

Mais, dans une interview avec Bloomberg, Hirsch a confirmé qu’Israël avait déjà offert un passage sûr à Sinwar, à sa famille et à tous ceux qui souhaiteraient l’accompagner.

Il a souligné que le retour des otages, ainsi que la démilitarisation et la déradicalisation de Gaza, sont des éléments essentiels de l’accord proposé.

Cependant, rien ne prouve que Yahya Sinwar souhaite quitter Gaza, révèle un diplomate à CNN. Selon le diplomate, Sinwar considère que sa sécurité est plus assurée à Gaza que dans d’autres pays comme l’Iran ou le Liban.

Pour les non-initiés, Yahya Sinwar, une figure clé du Hamas, est accusé par Israël d’avoir orchestré les attentats du 7 octobre qui ont entraîné la mort de 1 200 personnes et l’enlèvement de plus de 250 otages.