Vitrine des Innovations des Designers Émiratis au Salon des Gemmes et de la Bijouterie

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sharjah (SCCI), représentée par la plateforme « Emirati Goldsmiths », a participé à la 70e Foire des Gemmes et Bijoux de Bangkok, qui s’est tenue à Bangkok, en Thaïlande, du 9 au 13 septembre.

Cette participation souligne l’engagement de la SCCI à promouvoir les projets dirigés par des jeunes et à soutenir les jeunes talents émiratis dans l’industrie du design de bijoux en or, leur offrant des opportunités de présenter leurs produits et leurs œuvres artistiques lors d’événements importants, les mettant sur la voie pour atteindre les marchés mondiaux clés.

Sous la direction de Mona Sultan Al Suwaidi, Directrice du Bureau Exécutif du Président de la SCCI et responsable de la plateforme Emirati Goldsmiths, la délégation de la SCCI était composée d’une sélection de créatrices émiraties, qui ont présenté leurs dernières collections innovantes de bijoux en or et en diamant lors de la foire.

Leurs créations ont été bien accueillies tant par les visiteurs que par les experts de l’industrie, soulignant le haut niveau d’excellence des designers émiratis ainsi que l’influence croissante des Émirats et leur présence distinguée sur le marché mondial du design de bijoux.

À LIRE ABSOLUMENT : Pourquoi le Venezuela a-t-il arrêté des citoyens américains, espagnols et tchèques ?

Les créatrices émiraties ont également participé à plusieurs séminaires spécialisés et ateliers de fabrication organisés pendant la Foire de Bangkok. Dirigées par des experts et designers internationaux renommés dans le domaine du design et de la fabrication de bijoux en or, ces sessions ont fourni des informations précieuses sur les tendances et techniques de l’industrie, renforçant encore les compétences et l’expertise des participantes.

Lors de l’événement, Al Suwaidi a souligné la valeur stratégique de la participation à de telles expositions internationales, qui contribuent à renforcer la position des Émirats comme un centre de premier plan pour le design et la fabrication de bijoux.

Elle a mis en avant les contributions créatives des designers émiratis à la Foire de Bangkok, en présentant des pièces innovantes inspirées par le riche patrimoine des Émirats. Cela souligne non seulement le savoir-faire des artisans émiratis, mais leur permet aussi de se connecter aux tendances mondiales contemporaines et d’interagir avec des experts et designers de premier plan, augmentant ainsi leurs capacités tout en ouvrant de nouveaux horizons sur les marchés internationaux.

Al Suwaidi a également noté que la participation distinguée de la Chambre de Commerce de Sharjah à la Foire de Bangkok est en accord avec son engagement à soutenir et promouvoir les talents émiratis dans les secteurs de l’artisanat et du design de bijoux, en leur offrant des plateformes pour présenter leur travail lors de salons internationaux de premier plan.

Cette initiative soutient non seulement leur intégration dans l’industrie mondiale des bijoux, mais joue également un rôle crucial dans la stimulation de la croissance économique nationale.

En facilitant leur accès à ces plateformes essentielles, les créateurs émiratis peuvent interagir avec des experts mondiaux de l’industrie, obtenir des perspectives sur les meilleures pratiques et améliorer leurs compétences.