Qui sont les principaux candidats à surveiller pour les élections américaines de 2024 ?

Alors que les États-Unis se préparent pour les élections présidentielles, la liste des candidats se dessine pour un affrontement politique intense. Plusieurs candidats notables sont prêts à se disputer l’élection de 2024. Tandis que Donald Trump cherche à revenir à la Maison Blanche, la vice-présidente Kamala Harris est entrée en lice pour le Parti démocrate après que Joe Biden ait été retiré des listes de candidats. Bien que ce soit essentiellement un duel entre Kamala Harris et Donald Trump, de nombreux leaders progressistes comme Cornel West et Jill Stein appellent à un changement transformateur, et Chase Oliver apporte une perspective distinctive à la course. Voici tout ce que vous devez savoir sur les candidats.

Kamala Harris : Candidature démocrate à la présidentielle 2024

Kamala Harris a marqué l’histoire en 2021 en devenant la première femme, la première Noire et la première Sud-Asiatique à être élue vice-présidente des États-Unis. Née à Oakland, en Californie, elle a été élevée par sa mère, Shyamala Gopalan, une chercheuse indienne en cancérologie, et son père, Donald Harris, un économiste jamaïcain. Harris a épousé l’avocat du divertissement Doug Emhoff en 2014, devenant la belle-mère de ses deux enfants, qui l’appellent affectueusement « Momala. »

Harris a étudié à l’Université Howard, une institution historiquement noire, où elle a suivi des études en sciences politiques et en économie. Elle a ensuite obtenu son diplôme de droit à l’Université de Californie, Hastings College of the Law. Sa carrière dans le service public a commencé en tant que procureure, où elle s’est concentrée sur les affaires d’abus sexuels sur mineurs. Elle est montée en grade pour devenir procureure du district de San Francisco, puis procureure générale de Californie, se faisant connaître comme une ardente défenseure de la réforme de la justice pénale.

Élue au Sénat des États-Unis en 2017, Harris a attiré l’attention nationale pour ses interrogatoires rigoureux lors d’audiences très médiatisées, notamment avec les candidats à la Cour suprême et les responsables de l’administration Trump. Bien que sa campagne présidentielle de 2020 se soit terminée avant les primaires, elle a été choisie comme colistière de Joe Biden, contribuant à leur victoire historique.

En tant que vice-présidente, Harris s’est concentrée sur des questions telles que la réforme de l’immigration, les droits de vote, la liberté reproductive et l’équité économique. Bien qu’elle ait été critiquée pour son approche de certains défis, elle reste une figure centrale de l’administration Biden. Avec la décision du président Biden de ne pas se représenter en 2024, Harris a lancé sa propre campagne présidentielle, visant à devenir la première femme noire et asiatique-américaine à mener un ticket d’un grand parti. Elle soutient des politiques progressistes, notamment l’élargissement de l’accès aux soins de santé et la continuation des mesures économiques de Biden, tout en ajustant sa plateforme pour refléter l’évolution du paysage politique.

Kamala a choisi Tim Walz comme colistier pour la Vice-présidence.

Donald J. Trump : candidature républicaine à la présidentielle 2024

Donald Trump, 45e président des États-Unis, a exercé ses fonctions de janvier 2017 à janvier 2021. Né dans le Queens, à New York, en 1946, Trump est devenu célèbre en tant que magnat de l’immobilier et personnalité de la télé-réalité. Son approche populiste et audacieuse de la politique a alimenté sa victoire en 2016 contre Hillary Clinton. Cependant, sa présidence a été entachée de controverses, notamment deux procédures de destitution et des accusations d’incitation à l’insurrection du Capitole le 6 janvier.

Trump a fréquenté la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu un diplôme en économie. Il a hérité et agrandi l’empire immobilier familial, devenant un nom familier grâce à des projets très médiatisés et à son émission télévisée de longue durée « The Apprentice. » Ses entreprises, bien que souvent couronnées de succès, n’ont pas été exemptes de difficultés financières et juridiques, jetant les bases de sa personnalité politique ultérieure.

La présidence de Trump a été marquée par une position dure sur l’immigration, la déréglementation et les réductions d’impôts, mais aussi par son style de leadership non conventionnel, qui a aliéné de nombreuses personnes à Washington. Après avoir perdu l’élection de 2020 face à Joe Biden, Trump a refusé de concéder, promouvant plutôt des allégations infondées de fraude électorale. Ces revendications ont conduit à sa deuxième destitution. Néanmoins, sa base fervente reste fidèle, le propulsant à se présenter pour un deuxième mandat non consécutif en 2024.

Trump a annoncé sa candidature en novembre 2022, devenant ainsi le premier président à chercher à revenir à la Maison Blanche après en être sorti. Sa plateforme comprend des réductions des programmes de sécurité sociale, la réforme du gouvernement fédéral et la recherche de représailles contre ses adversaires politiques. Bien qu’il fasse face à plusieurs inculpations criminelles, Trump continue de dominer les primaires républicaines, capitalisant sur son statut d’outsider à Washington.

Trump a choisi le sénateur de l’Ohio J.D. Vance comme colistier pour la vice-présidence.

AUTRES CANDIDATS CLÉS

Cornel West

Cornel West, 72 ans, est un candidat indépendant aux élections présidentielles de 2024. Il est professeur de philosophie à Union Theological Seminary. Cornel West a enseigné dans des institutions comme Yale, Princeton et Harvard. Connu pour son activisme progressiste, West est un critique virulent de la politique étrangère des États-Unis, y compris de l’administration Obama, et est un ardent défenseur de la justice sociale et des droits civiques. West a d’abord cherché l’investiture du Parti Vert avant de décider de se présenter de manière indépendante. Sa campagne se concentre sur des politiques anti-guerre, y compris la pression sur Israël pour un cessez-le-feu à Gaza, la réduction de l’aide américaine à l’Ukraine et l’abolition de l’OTAN. Au niveau national, il soutient la couverture santé universelle, des réparations pour les Afro-Américains et la fin des projets liés aux énergies fossiles. Melina Abdullah, professeure et cofondatrice de Black Lives Matter, est sa colistière pour la vice-présidence.

Jill Stein

Jill Stein, 74 ans, est candidate à la présidence du Parti Vert. Médecin et militante écologiste, Jill Stein est une figure clé de la politique des tiers partis aux États-Unis depuis plus d’une décennie. Elle s’est présentée à la présidence sous la bannière du Parti Vert en 2012 et 2016, attirant une attention considérable pour sa plateforme progressiste axée sur l’action climatique et la justice économique. Stein se présente pour la troisième fois à la présidence, défendant une « déclaration des droits économiques » qui inclut une couverture santé, un logement et une éducation garantis. Elle plaide pour des politiques climatiques agressives, telles que la réduction rapide des émissions de carbone à zéro, et s’oppose à l’aide militaire américaine à Israël et à l’Ukraine. Son choix pour la Vice-présidence n’a pas encore été déterminé.

Chase Oliver

Chase Oliver, 39 ans, se présente à l’élection présidentielle sous la bannière du Parti Libertarien. Militant politique et ancien démocrate, Chase Oliver est entré en politique en tant que critique virulent de la guerre en Irak. Il s’est déjà présenté au Sénat des États-Unis en Géorgie en 2022 et a travaillé dans les industries de la restauration et du commerce maritime. Oliver a obtenu l’investiture du Parti Libertarien en 2024, se présentant sur une plateforme axée sur le retrait des États-Unis de tous les conflits étrangers, la décriminalisation des drogues et l’abolition de la Réserve fédérale. Il soutient également la simplification du chemin vers la citoyenneté pour les immigrants et le pardon des délinquants non violents en matière de drogue. Mike ter Maat, ancien policier et économiste, est son colistier pour la vice-présidence.