Êtes-vous un accro aux séries ? Découvrez les lieux réels qui ont inspiré vos films et émissions de télévision préférés.

Grandir dans une génération où les médias visuels ont pris le pas sur presque tout, les films sont, en quelque sorte, devenus la norme dans la société. Si vous êtes triste, vous regardez un film ; si vous êtes heureux, vous célébrez avec un film ; si vous voulez apprendre quelque chose, il y a des films. Si vous voulez enseigner quelque chose, vous pouvez faire des films.

Étant un passionné de cinéma, il m’a toujours fasciné de voir comment les films s’inspirent du monde réel pour créer quelque chose de si éloigné de la réalité — un monde si magique. Cela rend même les éléments les plus basiques de notre vie quotidienne si extraordinaires et charmants, les choses que nous voyons, les expériences que nous vivons, même les lieux où nous vivons, où nous aspirons à vivre ou à voyager un jour dans le futur. Les films nous ont donné des attentes très élevées quant à ce que nous voulons de notre vie, ce que nous voulons faire à l’avenir, et même ce que nous voulons voir, visiter ou expérimenter.

Pour quelqu’un qui a toujours voulu vivre une vie comme dans les films, il est un peu décevant de réaliser que ce n’est pas factuel. Cependant, que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez, au moins, voyager et visiter certains des lieux les plus magiques qui ont inspiré une partie de vos films et séries télé préférés de tous les temps ? Que diriez-vous si je vous disais que tous les lieux que vous avez vus n’étaient pas des décors, mais des endroits réels ?

La Gare de King’s Cross à Londres

Le lieu qui a inspiré le tournage de l’un des films cultes, Harry Potter, la Gare de King’s Cross, est une gare ferroviaire située en périphérie du centre de Londres, dans le quartier londonien de Camden.

Pour accueillir la East Coast Main Line, le Great Northern Railway a ouvert la gare de Kings Cross en 1852, à la frange nord du centre de Londres. Vous vous souvenez probablement de la célèbre scène où Harry et la famille Weasley traversent un mur de briques à la Gare de King’s Cross pour atteindre la Plate-forme 9¾, même si vous avez vu le premier film Harry Potter seulement une fois. Tout au long de la série de films, la plateforme magique du Poudlard Express est vue et mentionnée à plusieurs reprises. Elle est devenue si célèbre que la Gare de King’s Cross a officiellement désigné la plateforme entre les quais neuf et dix. Les fans de HP y vont maintenant fréquemment pour prendre des photos.

Les Painted Ladies à San Francisco

Un classique pour les enfants des années 90, La Fête à la Maison, a présenté les Painted Ladies, situées à San Francisco. Vous vous souvenez peut-être de ces bâtiments de la scène où la famille Tanner pique-nique devant une rangée pittoresque de maisons colorées dans le générique d’ouverture de La Fête à la Maison. Bien que la plupart d’entre nous pensent souvent à ces visuels de fond comme des décors, ces maisons existent en réalité.

En architecture américaine, les maisons victoriennes et édouardiennes et les structures repeintes en trois couleurs ou plus pour accentuer ou embellir leurs caractéristiques architecturales sont connues sous le nom de painted ladies. Cette pratique a commencé dans les années 1960. Dans leur livre de 1978 Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians, Elizabeth Pomada et Michael Larsen ont inventé le terme pour la première fois en référence aux maisons victoriennes de San Francisco.

Bâtiment d’Appartements au 90 Bedford Street à New York

L’un des autres films cultes que la plupart d’entre nous se souviennent est Friends. Au fil des ans, Friends a développé une sorte de culte, il semble donc logique que le complexe d’appartements qui a servi de toile de fond pour les plans extérieurs des résidences des personnages soit devenu une destination touristique populaire. Les intérieurs des deux principaux appartements de la série étaient en réalité situés à Burbank, tandis que la façade gris-vert utilisée pour les extérieurs peut être trouvée dans le quartier de Greenwich Village à Manhattan, au coin des rues Bedford et Grove.

Albuquerque, Nouveau-Mexique

Un lieu devenu rapidement un favori pour de nombreux Gen Z et milléniaux. La maison de Breaking Bad au 3828 Piermont Dr. NE à Albuquerque, Nouveau-Mexique — c’est la maison de Walter White — est reconnue par tous ses spectateurs. Bien que ce soit le lieu le plus populaire qu’un fan de Breaking Bad se souvienne immédiatement, il y a plusieurs autres lieux dans la ville qui ont inspiré la série et que les touristes peuvent visiter, y compris le lave-auto et le restaurant populaire.

Point Dume, Malibu

Bien qu’ayant une apparence similaire à d’autres plages de la côte californienne, cette plage tranquille fait en réalité partie de l’un des rebondissements narratifs les plus connus de l’histoire du cinéma. Lorsque les personnages du premier film “La Planète des Singes” se promènent le long de cette plage exacte, ils pensent être sur un autre monde. Cependant, ils découvrent bientôt les ruines de la Statue de la Liberté. Même si les accessoires du film ont été retirés, les passionnés fréquentent encore Point Dume pour prendre des photos. Point Dume est une falaise qui s’avance dans l’océan Pacifique au large de Malibu, en Californie. Le point forme le bout nord de la baie de Santa Monica.

Skopelos, Grèce

Un lieu que j’ai toujours voulu voir depuis que j’ai regardé le film classique, Mamma Mia !, une comédie musicale romantique de 2008 basée sur les chansons du groupe pop ABBA. L’île grecque Skopelos est située dans la mer Égée occidentale. Skopelos est l’une des nombreuses îles qui composent le groupe d’îles Northern Sporades, situé au nord de l’île d’Eubée et à l’est de la péninsule du Pélion sur le continent. Les couleurs vives et l’architecture époustouflante de l’île grecque montrées dans “Mamma Mia !” sont difficiles à oublier. Les fans peuvent visiter la véritable île où le film a été tourné, Skopelos, dans la mer Égée occidentale, bien que l’histoire se déroule sur une île fictive. Vous pouvez même participer à une excursion en bus qui emmène les visiteurs à plusieurs sites de tournage célèbres, comme la plage de Kastani et la chapelle d’Agios Ioannis.

Le Restaurant Tom à New York

Le Restaurant Tom est un diner situé dans le quartier Morningside Heights à Manhattan. Il se trouve au 2880 Broadway, à l’intersection de la rue West 112th. Il est situé au premier étage d’Armstrong Hall à l’Université Columbia, qui abrite également le Goddard Institute for Space Studies.

Les images extérieures des célèbres séquences du Monk’s Cafe de Seinfeld ont été filmées sur place à New York, mais les scènes intérieures étaient mises en scène ! Le restaurant qui servait de lieu de rencontre régulier à Jerry et à ses amis dans la comédie était le Tom’s Restaurant, qui est encore en activité aujourd’hui dans le quartier Morningside Heights de Manhattan. Vous pouvez goûter vous-même le repas en vous rendant au coin de Broadway et de la rue West 112th, car les critiques affirment que c’est vraiment assez bon.

Bâtiment d’Appartements au 455 Water Street à Brooklyn

Ceci est pour tous les Upper East Siders, ou les habitants de Brooklyn, ou les deux ou aucun. Peu importe ; il y a un endroit pour tout le monde ici, contrairement à l’émission Gossip Girl, XOXO.

Vous vous souvenez peut-être de Dan Humphrey dans Gossip Girl, joué par Penn Badgley, vivant dans le bâtiment d’appartements en briques marron ou le loft, comme nous le connaissons, qui était proche du pont de Manhattan. En réalité, vous pouvez jeter un coup d’œil à l’intérieur du bâtiment si vous allez à Water Street dans le quartier huppé de DUMBO à Brooklyn. Bien qu’il existe des excursions Gossip Girl à NYC, la plupart se concentrent sur les sites de Manhattan et omettent la façade adorée de Brooklyn.