La Montée des Noix : Pourquoi les Noix de Grenoble Conquièrent le Monde—Et Ce Que Vous Devez Savoir sur Leurs Risques

Grâce à leur large promotion sur les réseaux sociaux, les noix ont connu une montée en popularité ces dernières années. Les exportations mondiales de cette noix, qui totalisaient un peu plus de 160 000 tonnes métriques en 2010, avaient plus que doublé pour atteindre 324 700 tonnes métriques à la fin de 2021. Aujourd’hui, le marché mondial des noix a grimpé à un impressionnant 8,8 milliards de dollars, avec des prévisions indiquant qu’il pourrait dépasser 11 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

Bien que le goût sucré et la saveur distinctive de la noix soient bien connus, beaucoup de gens ignorent ses avantages nutritionnels impressionnants ou son utilisation répandue dans divers plats. « Les noix sont très polyvalentes et peuvent être consommées crues à la poignée, saupoudrées sur des salades, des céréales et des flocons d’avoine, et sont couramment utilisées dans de nombreuses recettes de pâtisseries, » note Roxana Ehsani, diététicienne agréée et diététicienne sportive certifiée.

Origines des Noix

Les noix sont un type de fruit à coque dont les origines remontent à environ 7 000 ans dans la région qui est maintenant l’Iran. Elles sont cultivées dans divers pays, les États-Unis, la Chine, l’Iran, le Chili et l’Ukraine étant les principaux producteurs mondiaux. Aux États-Unis, presque toutes les noix sont cultivées en Californie, où le climat idéal et le sol fertile créent des conditions parfaites pour la culture des noix.

LIRE LA SUITE : Journée Mondiale de l’Hépatite : L’OMS appelle l’Asie du Sud-Est à Intensifier les Efforts contre les Hépatites Virales B et C

Les arbres à noix ont une durée de vie impressionnante, souvent jusqu’à 300 ans. Cependant, la plupart des vergers de noix en Californie sont replantés tous les 35 ans en raison de la diminution de la productivité à mesure que les arbres vieillissent. À l’échelle mondiale, plusieurs types de noix sont disponibles, mais les variétés les plus consommées sont les noix noires et les noix anglaises. Parmi celles-ci, les noix anglaises, également appelées noix perses en raison de leur culture précoce dans cette région, sont beaucoup plus courantes.

Y a-t-il des Inconvénients à la Consommation de Noix ?

Quelle que soit la variété que vous préférez, les noix sont une véritable puissance nutritionnelle. Elles sont riches en calcium, vitamine B6, magnésium, riboflavine, niacine, folate, manganèse, vitamine C, phosphore, potassium, zinc, et fournissent une portion significative des besoins quotidiens en fer, selon le Département de l’Agriculture des États-Unis.

“Les noix sont également une excellente source d’acide alpha-linolénique (ALA), un acide gras oméga-3 essentiel,” explique Kristina Petersen, professeure adjointe en sciences nutritionnelles à l’Université Texas Tech. Elle explique qu’une consommation plus élevée d’ALA est liée à une amélioration de la santé cardiaque, y compris une réduction du risque de maladies cardiaques et de diabète de type 2. “Les essais cliniques ont également montré que la consommation de noix peut réduire les niveaux de cholestérol LDL, souvent appelé ‘mauvais’ cholestérol,” ajoute-t-elle.

Roxana Ehsani, diététicienne agréée et diététicienne sportive certifiée, souligne que les noix contiennent “la plus grande quantité d’ALA de tous les fruits à coque.” Elle note également qu’elles sont une excellente source de protéines, avec une généreuse portion de 4 grammes de protéines végétales par portion de 28 grammes. “Elles fournissent également 2 grammes de fibres, ce qui soutient la santé intestinale et favorise une sensation de satiété,” dit-elle.

De plus, les antioxydants et les propriétés anti-inflammatoires des noix peuvent améliorer la fonction cérébrale et ralentir le déclin cognitif lié au vieillissement.

Malgré leurs nombreux avantages, les noix doivent être consommées avec modération. Elles sont riches en calories—près de 800 calories par tasse décortiquée. Une consommation excessive a également été associée à des calculs rénaux chez certaines personnes, car les noix sont riches en oxalates, qui peuvent contribuer aux calculs de calcium oxalate, le type de calcul rénal le plus courant. Pour cette raison, le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases conseille aux personnes ayant déjà eu des calculs rénaux de limiter leur consommation de noix.

Ehsani met également en garde contre la consommation de noix pour les personnes ayant une allergie connue aux fruits à coque. Cependant, pour ceux sans allergies, elle recommande que “les noix sont un aliment dense en nutriments et une excellente noix à inclure dans tout régime équilibré.”

LIRE AUSSI : Toujours à la Mode : Les Cinq Tendances de Mode Intemporelles Qui Continuent de Perdurer