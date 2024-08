Qu’est-ce que les tables de grignotage ? Les nouvelles tendances transforment la restauration événementielle avec des repas artistiques et interactifs

Pour ceux qui apprécient organiser ou assister à des rassemblements sociaux, l’ascension des tables de dégustation est difficile à ignorer. Ces étalages visuellement époustouflants ont redéfini la manière dont nous servons les apéritifs et les rafraîchissements, évoluant à la fois en délice culinaire et en pièce maîtresse accrocheuse.

Les tables de dégustation sont devenues un élément populaire lors de divers événements, allant des mariages et des fêtes d’anniversaire aux baby showers, et même aux funérailles. Bien que le concept de repas communautaire existe depuis des siècles, il a récemment gagné en importance dans les cadres sociaux modernes, envahissant Internet et nos rassemblements.

Qu’est-ce qu’une Table de Dégustation ?

Une table de dégustation est essentiellement un grand étalage de nourriture, disposée de manière complexe, conçu pour que les invités puissent en profiter à leur propre rythme. Contrairement aux buffets traditionnels, qui adhèrent souvent à une structure plus formelle, les tables de dégustation se concentrent sur l’abondance et la variété. Leur nature polyvalente signifie qu’elles peuvent accueillir une large gamme de préférences alimentaires, y compris des options végétaliennes et sans gluten, garantissant qu’il y en a pour tous les goûts.

Suramya Uppal, une chef formée à Le Cordon Bleu à Londres, est retournée à Delhi il y a trois ans pour établir The Maison Pantry by Saloni’s Kitchen. Sa marque se spécialise dans la création de tables de dégustation, de plateaux de charcuterie et de paniers-cadeaux pour divers événements. Suramya décrit les tables de dégustation comme « tous vos aliments préférés joliment disposés sur une table avec précision et amour. » Ces tables présentent généralement une gamme d’apéritifs, de fromages, de desserts, de trempettes fraîches, de pains, de salades, de fruits, de crackers, de chips, et même de boissons.

Richa Agarwal, fondatrice de The Platter Tales à Mumbai, donne son point de vue sur cette tendance : « Les tables de dégustation consistent à disposer de manière réfléchie de petites portions comme des rouleaux de lasagne aux courgettes, des sliders, et des chips avec des trempettes qui sont faciles à prendre et à déguster tout en socialisant. Notre objectif est de trouver un équilibre entre une expérience culinaire délicieuse et un attrait visuel, en utilisant des fleurs fraîches, des planches en bois élégantes et une décoration minimaliste pour créer un look chic et contemporain qui convient aux soirées importantes et aux lancements de marques. »

Richa note que « au cours de la dernière année, les tables de dégustation ont gagné en popularité en raison de leur commodité élégante et de leur attrait visuel. L’étalage de nourriture facilite la socialisation, permettant aux invités de se déplacer librement tout en se concentrant sur le programme de l’événement. »

Un Goût d’Histoire

Bien que la table de dégustation moderne soit une innovation contemporaine, ses racines peuvent être tracées jusqu’aux traditions de repas communautaires méditerranéennes. Les étalages antipasto et mezze ont longtemps adopté l’idée de repas communautaires décontractés, où la nourriture sert à la fois d’expérience sensorielle et de moyen de subsistance.

Dans l’Inde ancienne, les repas communautaires symbolisaient l’unité et la convivialité. La tradition de servir la nourriture sur un Thali—un plateau rond utilisé pour les repas—est née de ces rassemblements communautaires. Dans de nombreuses communautés, partager de la nourriture à partir d’un plat ou d’une feuille commune reste une pratique précieuse.

La table de dégustation, telle que nous la connaissons, a commencé à gagner en popularité en Australie et en Nouvelle-Zélande à la fin des années 2010. Les traiteurs ont proposé ces présentations élaborées comme une alternative décontractée mais sophistiquée aux services de restauration traditionnels. La tendance s’est rapidement répandue au Royaume-Uni, aux États-Unis et au-delà, alors que les gens cherchaient des moyens plus visuellement attrayants et informels de recevoir. Cette tendance prend maintenant de l’ampleur en Inde.

Table de Dégustation vs. Plateau de Charcuterie vs. Buffet

Il est important de faire la distinction entre les tables de dégustation, les plateaux de charcuterie et les buffets. Bien qu’ils partagent des similitudes, ils répondent à des besoins et à des échelles différents.

Say Cheese by Ruchi, une autre marque basée à Delhi spécialisée dans les plateaux de fromage et de charcuterie ainsi que dans les tables de dégustation, fournit des informations sur les différences. La fondatrice Ruchi Rai explique : « Un plateau de charcuterie est un style français de présentation de charcuteries, fromages, crudités, fruits, conserves, et pain ou crackers, généralement sur une planche en bois pour de petits rassemblements. En revanche, une table de dégustation est une configuration à plus grande échelle conçue pour des événements plus importants. »

Ruchi précise : “Une table de dégustation se distingue d’un plateau de charcuterie de trois manières : taille de l’audience, variété et objectif. Alors qu’un plateau de charcuterie est destiné aux rassemblements intimes, se concentrant sur un menu plus restreint avec une emphase sur le fromage et les fruits crus—souvent en complément du vin et servi dans le cadre d’un festin plus grand—une table de dégustation s’adresse à des rassemblements plus nombreux. Elle propose une plus grande variété d’options en bouchées, conçues pour accompagner des activités telles que la socialisation ou les lancements de produits. »

Les buffets, en revanche, sont généralement conçus pour servir un public plus large, souvent de 75 à 100 personnes. Les tables de dégustation, quant à elles, conviennent pour 20 à 50 invités et servent de complément à l’événement principal plutôt qu’à la nourriture principale.

Qu’y a-t-il au Menu

Une table de dégustation peut inclure une large gamme d’articles et peut être thématisée pour s’adapter à différents événements et préférences. Suramya suit la règle du « 4-4-4-4 », avec quatre types de fromage, quatre types d’apéritifs en bouchées, quatre types de trempettes, et quatre types de crackers, ainsi que des fruits frais et des salades servies individuellement.

Les thèmes peuvent ajouter une touche unique aux tables de dégustation. Suramya se souvient d’un événement mémorable sur le thème « Festivals of India », présentant des plats de rue comme le Bombay vada pav, le bhel puri, le dhokla, et des trempettes fusion comme le pudina tzatziki. « C’était notre table la plus colorée et grandiose, » dit-elle. Les thèmes peuvent varier des baby showers aux événements d’entreprise et au-delà, avec des aliments variés allant au-delà du fromage et de la charcuterie.

Étiquette de la Table de Dégustation

Lors de la mise en place d’une table de dégustation, plusieurs considérations assurent une expérience fluide pour les hôtes et les invités : • Chef : Gardez les portions modestes, évitez les articles complexes à double trempette, et évitez les aliments difficiles à manger. L’accessibilité est essentielle. • Hôte : Étiquetez clairement les articles alimentaires, en particulier pour les allergènes, et arrangez l’étalage pour permettre un service et un mouvement faciles. Les tables de hauteur bar et les petites assiettes légères fonctionnent bien. • Invités : Remplissez les assiettes au minimum pour éviter le désordre et utilisez des couverts pour garder les mains propres.

Avantages des Tables de Dégustation

Les tables de dégustation éliminent le besoin de serveur, les invités pouvant se servir eux-mêmes, ajoutant commodité et plaisir aux événements. « Comme toute la nourriture est déjà prête, cela supprime les tracas de la cuisson et du service pendant un événement, rendant l’expérience plus agréable pour les invités comme pour les hôtes, » dit Ruchi.

Richa souligne trois avantages clés des tables de dégustation : facilité d’utilisation, attrait visuel et engagement du public. « Une table de dégustation permet à l’équipe de vente de passer plus de temps avec les invités, favorisant des relations plus solides tout en encourageant la socialisation et le réseautage. »

Les Inconvénients

Malgré leurs avantages, les tables de dégustation rencontrent des défis, notamment par temps chaud et humide. « Pour éviter la détérioration, nous recommandons de ne pas laisser la table en place plus de 4 à 5 heures, » conseille Suramya. Les configurations en intérieur avec des températures contrôlées sont idéales pour garantir la longévité des produits périssables.

Pourquoi est-ce si populaire ?

La popularité croissante des tables de dégustation est évidente sur des plateformes comme Snapchat, Instagram et TikTok. Suramya note, « Nous avons introduit des options dans des boîtes prêtes à servir pour de petits rassemblements, livrées à travers Delhi NCR via notre site Web et Zomato. Ces boîtes sont une version plus compacte des tables de dégustation. »

Richa attribue la popularité de la tendance à des facteurs tels que les restrictions alimentaires, les contraintes de temps, et l’accent croissant mis sur l’esthétique. « Les configurations de tables de dégustation répondent efficacement à ces défis, offrant une expérience culinaire visuellement attrayante et interactive, » ajoute-t-elle.

L’intérêt croissant pour les tables de dégustation reflète un changement plus large vers des expériences culinaires plus engageantes et esthétiquement plaisantes, offrant un aperçu de l’avenir de la restauration événementielle et des tendances culinaires.