Le Premier Ministre Narendra Modi A Accordé Un Accueil Cérémonial à Son Homologue Malaisien Anwar Ibrahim Au Rashtrapati Bhavan

Mardi, le Premier ministre Narendra Modi a donné un accueil formel au Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim au Rashtrapati Bhavan à Delhi.

Sur X, le porte-parole du MEA, Randhir Jaiswal, a partagé des photos des deux dirigeants et a écrit : « Un début spécial pour une visite importante ! Le PM @narendramodi a chaleureusement accueilli le PM @anwaribrahim de Malaisie lors d’une réception cérémonielle au Rashtrapati Bhavan. »

A special beginning to an important visit!

PM @narendramodi warmly received PM @anwaribrahim of Malaysia in a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan.

Malaysia is a key pillar of 🇮🇳’s Act East Policy and a valued partner in the region. pic.twitter.com/JULowCaPvb

