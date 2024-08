Alerte : Nouveau Scam sur WhatsApp Cible les Discussions de Groupes – Comment Vous Protéger

Les utilisateurs de WhatsApp sont confrontés à une nouvelle menace alors que les cybercriminels exploitent la fonction de messagerie de groupe de la plateforme pour voler des informations personnelles. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels, WhatsApp est devenu une cible de choix pour les escrocs cherchant à tromper les individus et à accéder à des données sensibles.

Comment Fonctionne l’Escroquerie

Selon Action Fraud, le centre national britannique de la cybercriminalité, plus de 630 cas ont été signalés cette année impliquant des escrocs infiltrant les discussions de groupe. L’escroc se fait passer pour un membre légitime du groupe et prend contact par un appel audio WhatsApp. Il prétend alors envoyer un code d’accès unique nécessaire pour rejoindre un appel vidéo de groupe à venir. En réalité, ce code est utilisé pour enregistrer le compte WhatsApp de la victime sur un nouvel appareil, donnant ainsi à l’escroc le contrôle du compte.

Une fois que l’escroc a accès au compte, il active la vérification en deux étapes, verrouillant ainsi la victime hors de son propre compte. Il envoie ensuite des messages à d’autres membres du groupe, amis et famille, prétendant avoir un besoin urgent d’argent en raison d’une urgence fabriquée.

Protéger Vous

Le National Fraud Intelligence Bureau conseille aux utilisateurs de rester vigilants, surtout dans les grands groupes de discussion. Voici quelques conseils pour vous protéger :

Soyez Prudent avec les Messages Non Sollicités : Vérifiez toujours l’identité de quiconque envoie des messages inattendus ou suspects dans les discussions de groupe.

: Vérifiez toujours l’identité de quiconque envoie des messages inattendus ou suspects dans les discussions de groupe. Activez la Vérification en Deux Étapes : Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte. Assurez-vous de ne pas partager votre code PIN à six chiffres avec quiconque, y compris amis ou famille.

: Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte. Assurez-vous de ne pas partager votre code PIN à six chiffres avec quiconque, y compris amis ou famille. Vérifiez l’Identité : Si vous recevez un message suspect, confirmez l’identité de l’expéditeur par un appel ou un message vocal pour vous assurer qu’il est bien qui il prétend être.

Un porte-parole de WhatsApp souligne que bien que les messages personnels sur la plateforme soient protégés par un chiffrement de bout en bout, les utilisateurs jouent un rôle crucial dans la protection de leurs comptes. Il est recommandé de mettre en place la vérification en deux étapes et de faire attention à ne pas partager d’informations sensibles.

Avec la base d’utilisateurs de WhatsApp continuant de croître, atteignant environ 2,78 milliards mi-2023 et prévue pour atteindre 3,14 milliards d’ici 2025, il est plus important que jamais de rester informé et vigilant contre de telles escroqueries.