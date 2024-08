Le corps de Sunita Williams perd de la masse dans l’espace : les effets d’un voyage spatial prolongé sur le corps humain expliqués

Vivre dans l’espace pendant de longues périodes s’accompagne de nombreux problèmes de santé importants, comme l’astronaute Sunita Williams en fait actuellement l’expérience. Aux côtés de son collègue astronaute Barry Wilmore, Williams est à bord de la Station spatiale internationale (ISS), où ils sont confrontés à une prolongation inattendue de leur mission en raison d’un problème technique avec leur vaisseau spatial de retour. Initialement prévue pour un bref séjour, leur mission a maintenant été reportée indéfiniment, soulignant les dures réalités et les risques pour la santé associés aux voyages spatiaux prolongés.

Impact physiologique des voyages spatiaux prolongés

Le corps humain, conçu pour fonctionner de manière optimale sous l’attraction gravitationnelle de la Terre, rencontre de nombreux défis dans l’environnement de microgravité de l’espace. L’une des conséquences immédiates de cet environnement est le déplacement des fluides corporels vers le haut, loin des membres inférieurs. Cette redistribution des fluides peut entraîner un déséquilibre susceptible de provoquer une déshydratation ou, à l’inverse, une surcharge de fluides dans certaines parties du corps. Les reins, qui sont essentiels au maintien de l’équilibre hydrique, ont du mal à fonctionner correctement dans ces conditions, ce qui augmente le risque de calculs rénaux. Au fil du temps, ces difficultés pourraient contribuer au développement d’une maladie rénale chronique, ce qui pose des risques à long terme pour la santé des astronautes.

La santé des muscles et des os se détériore également en l’absence de gravité. Sans la résistance régulière fournie par la gravité terrestre, les muscles commencent à s’atrophier et les os perdent de leur densité, un état connu sous le nom d’ostéopénie des vols spatiaux. Cette perte musculaire et osseuse accélérée affaiblit le système squelettique, le rendant plus vulnérable aux fractures et aux blessures, tant pendant la mission qu’au retour sur Terre. Les implications à long terme de cet affaiblissement sont encore à l’étude, mais il est clair qu’une exposition prolongée à la microgravité a des effets significatifs sur le système musculo-squelettique du corps.

L’un des effets les plus inquiétants des voyages spatiaux prolongés est l’augmentation de la pression intracrânienne causée par le déplacement des fluides vers le haut, en direction de la tête. Cette pression peut entraîner toute une série de symptômes, notamment des problèmes de vision, des maux de tête persistants et même des troubles cognitifs. Le système cardiovasculaire est également affecté, car le cœur, n’ayant plus besoin de travailler aussi dur pour pomper le sang dans un environnement en apesanteur, peut subir une baisse de sa capacité cardiovasculaire. Les changements dans la structure du muscle cardiaque au fil du temps peuvent entraîner une diminution de la capacité à pomper le sang efficacement, ce qui peut avoir un impact potentiel sur la santé cardiovasculaire à long terme.

L’exposition aux radiations est une autre préoccupation sérieuse pour les astronautes en mission de longue durée. Contrairement à la Terre, où l’atmosphère offre une protection importante contre les rayons cosmiques et d’autres formes de rayonnement, les voyageurs spatiaux sont exposés à des niveaux de rayonnement beaucoup plus élevés. Cette exposition augmente non seulement le risque de développer un cancer, mais constitue également une menace pour la santé du cerveau, avec des effets potentiels à long terme qui pourraient inclure un déclin cognitif et d’autres problèmes neurologiques. Le mal aigu des radiations est un autre risque, en particulier en cas d’éruption solaire ou d’une autre augmentation soudaine des niveaux de rayonnement.

Le système immunitaire, qui est essentiel pour protéger le corps contre les infections, est compromis dans l’espace. L’environnement unique de l’espace, y compris les effets de la microgravité, peut affaiblir la réponse immunitaire, rendant les astronautes plus sensibles aux maladies. Des changements dans le microbiote intestinal, qui joue un rôle crucial dans la digestion, l’immunité et la santé globale, sont également observés dans l’espace. Ces changements peuvent avoir des effets de grande portée, pouvant avoir un impact potentiel sur la santé physique et mentale.

Impact psychologique des voyages spatiaux

L’impact psychologique des missions prolongées dans l’espace est un autre problème crucial. L’isolement, le confinement et l’environnement à haute pression des voyages spatiaux peuvent entraîner des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La séparation prolongée des proches, combinée à la monotonie et à la nature répétitive de la vie à bord de l’ISS, ajoute à la tension émotionnelle des astronautes. Ces problèmes psychologiques peuvent avoir des effets à long terme, persistant même après la fin de la mission et le retour des astronautes sur Terre.

Alors que la NASA continue de s’attaquer aux problèmes techniques qui retardent le retour de Sunita Williams et Barry Wilmore, les risques persistants pour leur santé rappellent de manière brutale les immenses défis posés par les voyages spatiaux de longue durée.