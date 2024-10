Lakmé Fashion Week, alors que deux de ses étudiants les plus talentueux, Chetan Mali et Mahendra Choudhary.

NIF Global Kothrud a de nouveau fait les gros titres lors du principal événement de mode en Inde, Lakmé Fashion Week, alors que deux de ses étudiants les plus talentueux, Chetan Mali et Mahendra Choudhary, ont dévoilé leur collection inaugurale intitulée « Chor Bazar ». Présentée dans la prestigieuse catégorie GenNext, la collection était une célébration vibrante du célèbre Chor Bazar de Mumbai, mêlant charme vintage et flair contemporain.

La collection « Chor Bazar » s’est démarquée lors de l’événement, attirant les regards avec son mélange distinctif d’esthétique rétro et de pratiques de mode durables. S’inspirant du marché animé, connu pour son mélange éclectique de trésors antiques, le duo a infusé ses vêtements d’éléments nostalgiques tels que des gramophones, des montres de poche vintage et des bijoux traditionnels. Leur capacité à moderniser ces éléments et à les transformer en pièces à la mode leur a valu de nombreuses éloges.

La collection se composait de pièces luxueuses faites à la main en soie de coton et en tissus de soie, rehaussées par des détails embellis à la main. Dans un geste unique en faveur de la durabilité, Chetan et Mahendra ont récupéré des bijoux non utilisés provenant du Chor Bazar lui-même, qu’ils ont habilement réutilisés comme embellissements pour leurs créations. Cette incorporation réfléchie de matériaux anciens et jetés reflétait non seulement la créativité des designers, mais aussi leur engagement envers la durabilité, une tendance clé dans l’industrie de la mode actuelle.

La collection ne se contentait pas de mélanger l’ancien et le nouveau ; c’était aussi un hommage profondément personnel au patrimoine culturel de Mumbai. Chaque vêtement de la collection « Chor Bazar » racontait une histoire—celle de l’artisanat, de la nostalgie et de l’innovation. Les motifs rétro, associés à des silhouettes audacieuses et modernes, ont résonné auprès des passionnés de mode, qui ont salué la collection pour son originalité et sa profondeur narrative.

Ajoutant une touche supplémentaire de glamour à la présentation, l’actrice Fatima Sana Shaikh a défilé en tant que mannequin vedette de la collection. Drapée dans l’une des pièces remarquables de « Chor Bazar », sa présence sur le podium a élevé la présentation, capturant l’essence de l’attrait vintage et moderne de la collection.

Le succès de la collection « Chor Bazar » témoigne de la qualité de l’éducation et du mentorat offerts par NIF Global Kothrud. « Nous sommes extrêmement fiers des réalisations de Chetan et Mahendra », a déclaré Mita Agrawal, directrice de NIF Global Kothrud. « Leur créativité, leur savoir-faire et leur dévouement reflètent véritablement l’innovation que nous encourageons à NIF Global Kothrud. Nous sommes ravis de voir leurs efforts se concrétiser sur une plateforme aussi prestigieuse que Lakmé Fashion Week. »

Alors que NIF Global Kothrud continue de former la prochaine génération de designers de mode, la collection « Chor Bazar » sert d’exemple éclatant de la manière dont la créativité, la tradition et la durabilité peuvent s’intersecter pour créer quelque chose de véritablement remarquable.

À propos de NIF Global Kothrud

NIF Global Kothrud est une institution de premier plan pour l’éducation en mode et en design d’intérieur, engagée à nourrir la créativité, l’innovation et l’expertise technique chez ses étudiants. Avec un accent sur la production de professionnels prêts pour l’industrie, NIF Global Kothrud équipe les étudiants des compétences et des connaissances nécessaires pour exceller dans le monde en constante évolution de la mode et du design d’intérieur.