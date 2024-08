Michael Keaton réagit à l’annulation de ‘Batgirl’ : une réponse nonchalante

L’acteur Michael Keaton a parlé du film ‘Batgirl’ qui a été annulé, où il devait reprendre son rôle de Bruce Wayne, selon un rapport de Deadline. « Je n’en avais rien à faire », a déclaré Keaton, ajoutant : « Gros, amusant, joli chèque. »

Le film ‘Batgirl’ était dirigé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Keaton a exprimé sa sympathie pour les réalisateurs. « J’aime ces garçons. Ce sont des gens sympas. Je les soutiens », a-t-il ajouté. « Je veux qu’ils réussissent, et je pense qu’ils se sont sentis très mal, et ça m’a rendu triste. Moi ? Je vais bien. »

Keaton a incarné le super-héros pour la première fois dans ‘Batman’ de Tim Burton en 1989 et a repris son rôle dans ‘The Flash’ en 2023. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des plus grands acteurs à avoir interprété le Chevalier Noir, un héritage qu’il attribue à Burton. « Il a changé tout », a ajouté Keaton. « Je ne peux pas nécessairement le dire, mais il y a une forte possibilité qu’il n’y ait pas d’univers Marvel, pas d’univers DC, sans Tim Burton. Il a été mis en doute et interrogé. »

En août 2022, Warner Bros. a annoncé que ‘Batgirl’ ne serait pas poursuivi, et l’actrice Leslie Grace a partagé la nouvelle avec ses fans via un post Instagram.

« Chère famille ! À la suite de la récente nouvelle concernant notre film ‘Batgirl’, je suis fière de l’amour, du travail acharné et de l’intention que notre incroyable distribution et notre équipe inflexible ont investis dans ce film pendant 7 mois en Écosse. Je me sens bénie d’avoir travaillé parmi des grands absolus et d’avoir forgé des relations pour toute une vie dans le processus ! À tous les fans de Batgirl—MERCI pour l’amour et la confiance, me permettant de revêtir la cape et de devenir, comme Babs l’a dit, ‘ma propre héroïne !’ Batgirl pour toujours ! » a écrit Leslie Grace, comme rapporté par Deadline.