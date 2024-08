Ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis : Points clés des discussions sur la crise au Soudan

Les Émirats arabes unis ont participé à des discussions sur le Soudan qui se sont tenues en Suisse du 14 au 23 août 2024. Ces réunions ont été organisées par les États-Unis et co-organisées par l’Arabie saoudite et la Suisse sous l’égide du groupe ALPS nouvellement formé (Aligné pour promouvoir la sauvegarde de vies et la paix au Soudan). Ces discussions ont réuni des représentants des Émirats arabes unis, des États-Unis, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, de la Suisse, de l’Union africaine et des Nations unies.

À la fin des discussions, Lana Nusseibeh, ministre adjointe des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation des Émirats arabes unis, a déclaré :

« La situation humanitaire au Soudan est inacceptable. Le besoin d’aide est urgent, et les organisations de secours doivent pouvoir atteindre les personnes dans le besoin, où qu’elles se trouvent. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies dispose de l’expertise nécessaire pour prévenir et stopper la famine. Notre message à tous les intervenants est clair : laissez-les travailler. »

Elle a ajouté : « Au cours de la dernière décennie, les Émirats arabes unis ont fourni plus de 3,5 milliards USD d’aide humanitaire au Soudan, dont 230 millions USD depuis le début de la crise actuelle. Nous restons pleinement engagés dans tous les efforts visant à soutenir le peuple soudanais. »

« Le processus en Suisse est basé sur les accords de Djeddah, et les Émirats arabes unis, aux côtés d’autres participants, expriment leur gratitude à l’Arabie saoudite pour son engagement continu dans cette question importante et aux États-Unis pour leurs efforts diplomatiques actifs afin de répondre à la grave crise humanitaire à laquelle le monde est actuellement confronté. »

« Nous apprécions le nouveau format de ces réunions au cours des 10 derniers jours. La dévouement de tous les participants a déjà conduit à de réelles améliorations pour le peuple soudanais. Nous avons convenu de mesures pratiques pour l’accès humanitaire et la protection des civils, notamment en permettant aux Nations unies d’utiliser le poste frontière d’Adré pour entrer au Soudan et en facilitant la livraison d’aide aux personnes confrontées à la famine dans le camp de Zamzam et d’autres régions du Darfour. Des engagements supplémentaires ont été pris pour accélérer l’accès à l’aide. Le RSF s’est également engagé à adopter de nouvelles directives pour la protection des civils, couvrant les violences sexuelles et sexistes, le recrutement d’enfants et les disparitions forcées. »

« Les Émirats arabes unis se sont particulièrement concentrés sur la création d’une voie dans le cadre du processus ALPS qui intègre les perspectives, objectifs et recommandations des femmes soudanaises dans toutes les initiatives de paix et humanitaires au Soudan. Nous continuerons nos consultations avec les femmes soudanaises, soutiendrons leurs objectifs et besoins, et exhorterons toutes les parties à protéger les civils, y compris les femmes et les filles, contre les violations du droit international humanitaire, telles que la violence sexuelle. »

« Nous n’avons pas obtenu la cessation complète des hostilités que nous visions, ce qui mettrait fin au conflit, et nous regrettons qu’une partie ait choisi de ne pas participer à ces pourparlers. Nous espérons que cela changera à l’avenir. Cependant, nous apprécions la diplomatie innovante qui nous a permis de nous concentrer sur des résultats tangibles pour le peuple soudanais. »

« Les Émirats arabes unis restent déterminés à aider le peuple soudanais à rétablir la paix dans son pays et à s’assurer qu’il reçoit l’aide et le soutien essentiels dont il a besoin. »