Vinesh Phogat revient en Inde : un lutteur émotionnel accueilli avec des célébrations à l’aéroport de New Delhi

Vinesh Phogat est rentrée en Inde avec un accueil de héros à l’aéroport IGI de Delhi le 17 août, malgré une conclusion difficile à son parcours olympique de Paris 2024. La lutteuse célébrée a fait les gros titres pour ses réalisations remarquables ainsi que pour la controverse qui a terni sa campagne.

Phogat, en compétition dans la catégorie de 50 kg, a remporté une victoire significative en battant la médaillée d’or olympique en titre, Yui Susaki, qui avait un impeccable record international de 82-0. Cette victoire lui a assuré une place en finale et une médaille d’argent. Cependant, ses aspirations ont été anéanties lorsqu’elle a été disqualifiée de la finale pour avoir été 100 grammes au-dessus du poids limite.

Dans une tentative de renverser la disqualification, Phogat a fait appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour obtenir une médaille d’argent conjointe. Malheureusement, son appel a été rejeté, ce qui a conduit à sa décision d’annoncer sa retraite de la lutte dans un message poignant.

À son arrivée à l’aéroport de Delhi, Phogat a été accueillie par une grande foule de supporters, dont les lutteurs éminents Sakshi Malik et Bajrang Punia. L’accueil a mis en évidence le soutien généralisé qu’elle a reçu de la part des athlètes et des fans qui estimaient que la disqualification était injuste.

La lutteuse Sakshi Malik a déclaré : « Ce que Vinesh a accompli pour le pays est extraordinaire et mérite beaucoup plus de respect et d’appréciation. »

Le lutteur Bajrang Punia a ajouté : « L’afflux d’amour de la nation est évident. Regardez juste l’accueil chaleureux qu’elle a reçu. »

Le lutteur Satyawart Kadian a commenté : « Vinesh a toujours été, et sera toujours, une combattante. Elle est une championne à nos yeux, et nous la célébrons comme si elle avait gagné l’or. Le passage de la catégorie de 53 kg à celle de 50 kg soulève des questions, et nous sommes impatients de comprendre les raisons derrière cela. »

