Des microplastiques trouvés dans les cerveaux humains ; des recherches alarmantes révèlent cela

Le plastique est un matériau présent dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, des vêtements et des voitures aux téléphones mobiles, bouteilles d’eau et contenants alimentaires. Cependant, de nouvelles recherches ont intensifié les inquiétudes concernant son impact potentiel sur la santé humaine. Pour la première fois, des scientifiques aux États-Unis ont détecté des microplastiques—de minuscules fragments de plastique—dans le tissu cérébral humain. Cette étude, bien qu’attendant encore une vérification indépendante, a été décrite par les médias comme alarmante et inquiétante.

Que sont les microplastiques et comment nous affectent-ils ? Les microplastiques sont de petites particules résultant de la décomposition d’objets en plastique plus grands. Typiquement, ils sont définis comme étant plus petits que cinq millimètres, avec certaines particules trop petites pour être vues à l’œil nu. Malgré leur taille minuscule, ils sont omniprésents dans l’environnement, ayant été trouvés dans diverses sources d’eau potable et aliments courants. Cette exposition constante et à long terme aux microplastiques rend leur impact potentiel sur la santé humaine préoccupant. Bien que les recherches sur leurs effets soient encore limitées, elles s’étendent progressivement.

Détails de l’étude révolutionnaire L’étude récente a examiné 51 échantillons prélevés lors d’autopsies de routine à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en se concentrant sur les tissus du foie, des reins et du cerveau d’hommes et de femmes. En raison de la taille minuscule de ces particules, les chercheurs ont utilisé des instruments avancés pour identifier la composition chimique des microplastiques dans les échantillons, plutôt que d’essayer de les voir avec des microscopes traditionnels.

Les résultats de l’étude étaient surprenants : la concentration de microplastiques dans les tissus cérébraux était jusqu’à 30 fois plus élevée que dans les échantillons de foie et de reins. Cette découverte a conduit les chercheurs à émettre l’hypothèse que le fort débit sanguin dans le cerveau pourrait transporter davantage de particules plastiques vers le cerveau, ou que le foie et les reins pourraient être mieux équipés pour gérer les toxines externes. De plus, le manque de régénération cellulaire régulière du cerveau pourrait entraîner une accumulation plus facile de plastiques par rapport à d’autres organes.

L’étude a également montré une augmentation significative de la présence de microplastiques dans les échantillons cérébraux, augmentant d’environ 50 % entre 2016 et 2024. Les microplastiques trouvés étaient principalement composés de polyéthylène, un plastique largement produit utilisé dans des articles tels que les bouchons de bouteilles et les sacs plastiques. Bien que cette étude soit la première à détecter des microplastiques dans le tissu cérébral humain, elle est encore considérée comme un « pré-imprimé » et n’a pas encore été revue ou validée par d’autres scientifiques.

Comment les microplastiques atteignent-ils le cerveau ? Les microplastiques entrent généralement dans le corps humain par la consommation de nourriture et d’eau contaminées. Une fois à l’intérieur, ils peuvent perturber le microbiome intestinal, entraînant une inflammation et déclenchant une gamme d’effets sur la santé dans tout le corps, y compris le cerveau. Cette connexion, connue sous le nom d’« axe intestin-cerveau », est cruciale pour comprendre comment ces particules pourraient affecter la santé.

Les personnes peuvent également inhaler des microplastiques aéroportés, qui pénètrent ensuite dans la circulation sanguine et voyagent vers divers organes. Des études précédentes ont trouvé des microplastiques dans les fèces humaines, les articulations, les foies, les organes reproducteurs, les vaisseaux sanguins et les cœurs. Les recherches sur les poissons sauvages et les souris de laboratoire ont montré que les microplastiques ingérés peuvent migrer de l’intestin dans le sang et atteindre le cerveau.

Pour traverser le tissu cérébral, les microplastiques doivent franchir la barrière hémato-encéphalique, une couche de cellules conçue pour protéger le cerveau des substances nocives dans le sang. Bien que cela soit préoccupant, ce n’est pas entièrement inattendu, car des microplastiques ont également été trouvés dans d’autres tissus humains, y compris les urines, les testicules et le placenta.

Risques potentiels pour la santé : que savons-nous jusqu’à présent ? L’impact complet des microplastiques sur la santé cérébrale humaine reste inconnu. Les expériences en laboratoire suggèrent qu’ils pourraient augmenter l’inflammation, endommager les cellules cérébrales, altérer l’expression des gènes et même modifier la structure du cerveau. Outre la présence physique des particules plastiques elles-mêmes, il y a des inquiétudes quant au fait que les microplastiques pourraient transporter des toxines environnementales ou des bactéries dans et autour du corps.

Les produits chimiques dans les plastiques, tels que le bisphénol A (BPA), un perturbateur endocrinien bien connu, pourraient s’extraire des microplastiques et entrer dans le corps. Étant donné la petite taille des microplastiques et la vaste gamme de types de plastiques différents—plus de 13 000 produits chimiques ont été identifiés dans les produits plastiques—étudier leurs effets est complexe. De plus, les processus environnementaux et digestifs peuvent altérer ces plastiques, compliquant les études en laboratoire.

Les chercheurs examinent comment ces facteurs affectent le comportement des microplastiques dans le corps et si améliorer la santé intestinale par le biais de l’alimentation ou des probiotiques pourrait réduire leur absorption dans le sang, empêchant ainsi leur propagation vers d’autres organes.

Comment minimiser votre exposition aux microplastiques Les microplastiques sont maintenant si répandus dans l’environnement qu’il est presque impossible d’éviter complètement l’exposition. Cependant, jusqu’à ce que des preuves scientifiques supplémentaires soient disponibles, les individus peuvent prendre des mesures pour réduire leur exposition au plastique. Éviter les emballages en plastique à usage unique, notamment pour les aliments et les boissons, et éviter de réchauffer les aliments dans des contenants en plastique sont des mesures simples mais efficaces. De plus, minimiser l’exposition aux fibres synthétiques dans les vêtements et les articles ménagers peut aider à réduire la présence de microplastiques dans la vie quotidienne.