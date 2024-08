Étude révolutionnaire révèle la méthode supérieure pour un dépistage précis du cancer du col de l’utérus

Environ 500 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont détectés chaque année, ce qui en fait un type de cancer très courant. Le fait surprenant est qu’il y a 20 fois plus de personnes atteintes de néoplasie intraépithéliale du col de l’utérus (CIN), un autre nom pour les lésions précoces du col de l’utérus.

La détection précoce du cancer du col de l’utérus peut avoir un impact significatif sur le pronostic du patient en ce qui concerne les résultats du traitement, comme c’est le cas avec de nombreuses autres maladies potentiellement mortelles. Par conséquent, il est crucial de concevoir des techniques de dépistage pour le cancer du col de l’utérus et le CIN qui soient simples, pratiques et efficaces.

Actuellement, les méthodes de dépistage les plus courantes pour ces troubles sont l’examen cytologique et le test du papillomavirus humain (HPV). Bien que la cytologie soit largement utilisée comme technique de dépistage dans de nombreux pays, sa sensibilité pour identifier le CIN est très faible. Cependant, bien que les infections à HPV ne conduisent pas nécessairement à des lésions cervicales, les tests HPV ont une faible spécificité malgré leur haute sensibilité. Il est encore plus important de développer de meilleures techniques diagnostiques à la lumière de ces lacunes.

Dans ce contexte, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Takuma Fujii de l’Université de Santé Fujita, au Japon, s’est donné pour objectif d’identifier des biomarqueurs pouvant aider à la détection précoce du cancer du col de l’utérus. Dans leur dernier article publié dans la revue Cancer Science, ils rapportent une série de composés montrant une expression anormale dans les échantillons de sérum et de mucus cervical de patients atteints de cancer du col de l’utérus. Ces découvertes pourraient potentiellement révolutionner les stratégies de prévention des maladies.

Fait intéressant, l’utilisation des échantillons de mucus cervical comme partie d’un outil de diagnostic potentiel n’était pas initialement prévue. « Nous voulions examiner comment les changements dans l’immunité locale sont liés au cancer du col de l’utérus, et donc, nous avons visé à étudier tous les microARN (miARN) actuellement connus associés au développement et à la progression des tumeurs cervicales », explique Fujii. Ajoutant plus loin, Fujii dit : « Initialement, nous nous sommes concentrés sur le développement d’une méthode diagnostique basée sur le sérum pour un usage clinique. Cependant, nous avons réalisé qu’il serait préférable de vérifier d’abord si les niveaux d’expression moléculaire dans les tissus locaux étaient corrélés avec le sérum, en évaluant la faisabilité d’une méthode diagnostique basée sur le sérum. »

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de recherche a comparé les profils de miARN et de cytokines à partir d’échantillons de sérum et de mucus. Ceux-ci ont été collectés auprès de patients atteints de cancer du col de l’utérus ou de CIN ayant subi des examens gynécologiques de routine à l’hôpital universitaire de Fujita Health, pendant environ huit ans. Grâce à un dépistage initial, les chercheurs ont identifié trois miARN candidats et cinq cytokines candidates dans le sérum, et cinq miARN candidats et sept cytokines candidates dans le mucus.

Avec l’aide des tests PCR en temps réel pour les miARN et des expériences d’immunoessai pour les cytokines sur un plus grand nombre d’échantillons, l’équipe a vérifié l’expression anormale de ces biomarqueurs chez des patients atteints de cancer du col de l’utérus à différents stades de la maladie. Ils ont ensuite évalué le potentiel diagnostique de ces composés. Fait surprenant, bien que les miARN et les cytokines dans le sérum montrent une précision diagnostique limitée, une combinaison spécifique de miARN et de cytokines dans les échantillons de mucus s’est révélée beaucoup plus prometteuse. Cela suggère que se concentrer sur les changements dans les niveaux d’expression locaux, plutôt que sur les niveaux sériques, pourrait offrir une stratégie diagnostique supérieure.

« Notre étude montre, pour la première fois, que l’analyse des échantillons de mucus peut distinguer les tumeurs cervicales des tissus normaux plus précisément que les échantillons de sérum. Utiliser une telle méthode comme option supplémentaire aux techniques de dépistage traditionnelles pourrait aider à découvrir le cancer et les conditions précancéreuses à un stade plus précoce », a déclaré Fujii.