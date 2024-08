Gaza signale le premier cas de polio en 25 ans, laissant un bébé paralysé par la polio de type 2

Un bébé de 10 mois a été paralysé par le virus de la polio de type 2 à Gaza, marquant le premier cas signalé dans le territoire depuis 25 ans, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 23 août. Ce cas a suscité des appels urgents à des efforts de vaccination à grande échelle pour prévenir de nouvelles épidémies.

Le variant de type 2 du poliovirus, bien qu’il ne soit pas plus dangereux que les types 1 et 3, a été la principale cause des récentes épidémies de polio dans les régions avec une couverture vaccinale faible. L’OMS a appelé à une vaccination immédiate de tous les nourrissons à Gaza pour freiner la propagation du virus.

L’appel de l’OMS intervient en pleine conflit entre les forces israéliennes et le groupe militant palestinien Hamas, qui a gravement impacté le système de santé de la région. Les agences de l’ONU ont appelé à une pause humanitaire de sept jours dans le conflit pour faciliter les campagnes de vaccination et prévenir la propagation du virus.

Philippe Lazzarini, directeur de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a souligné l’urgence de la situation. « La polio ne fait pas de distinction entre les enfants palestiniens et israéliens, » a-t-il déclaré dans un post sur X. « Retarder une pause humanitaire augmentera le risque de propagation parmi les enfants. »

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé que le bébé, qui a perdu le mouvement dans sa jambe inférieure gauche, est actuellement dans un état stable. Pour faire face à l’épidémie, l’OMS a prévu deux campagnes de vaccination à Gaza, à partir de fin août et se poursuivant jusqu’en septembre 2024.

La poliomyélite, un virus hautement infectieux se propageant principalement par voie fécale-orale, peut provoquer une paralysie sévère. Des traces du virus ont récemment été détectées dans les eaux usées de Deir al-Balah et Khan Younis, des zones fortement touchées par le conflit et abritant de nombreux Palestiniens déplacés.

Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables à la polio, soulignant l’urgence d’efforts de vaccination rapides et complets pour prévenir de nouveaux cas et protéger la santé des plus jeunes résidents de Gaza.