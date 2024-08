La maladie d’Alzheimer peut être positivement influencée par l’alimentation : recherches

Dans une étude détaillée, les chercheurs identifient quels régimes alimentaires sont efficaces pour réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Alzheimer’s Disease, intitulé « Le rôle de l’alimentation dans la modification du risque de la maladie d’Alzheimer : Histoire et compréhension actuelle ».

Le rôle de la nutrition dans la réduction du risque de la maladie d’Alzheimer a été largement étudié. Les régimes à base de plantes, tels que le régime méditerranéen et les cuisines traditionnelles chinoise, japonaise et indienne, ont montré qu’ils réduisent le risque, notamment par rapport au régime occidental. Les taux de maladie d’Alzheimer augmentent dans ces pays à mesure qu’ils adoptent le régime occidental. Cette étude identifie les facteurs de risque de démence, notamment une consommation élevée de graisses saturées, de viande, en particulier de viande rouge comme les hamburgers et les barbecues, ainsi que de viandes transformées comme les hot dogs et les aliments ultra-transformés riches en sucre et en grains raffinés.

Cette revue explique également pourquoi certains aliments augmentent ou réduisent le risque de la maladie d’Alzheimer. Par exemple, la viande augmente le risque de démence principalement en augmentant des facteurs de risque tels que l’inflammation, la résistance à l’insuline, le stress oxydatif, les graisses saturées, les produits de glycation avancée et le triméthylamine N-oxyde. Cette étude décrit également plusieurs aliments protecteurs contre la maladie d’Alzheimer, tels que les légumes à feuilles vertes, les fruits et légumes colorés, les légumineuses (comme les haricots), les noix, les acides gras oméga-3 et les grains entiers.

Les aliments ultra-transformés peuvent augmenter le risque d’obésité et de diabète, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque pour la maladie d’Alzheimer. Les aliments ultra-transformés manquent souvent des ingrédients présents dans les aliments végétaux entiers qui éloignent la démence, tels que les composants anti-inflammatoires et les antioxydants.

La pauvreté est un moteur important de la maladie d’Alzheimer aux États-Unis, car les aliments ultra-transformés et la viande sont des sources d’énergie moins chères que les fruits, légumes, grains entiers et autres aliments plus nutritifs, favorisant ainsi l’obésité.

Le document suggère également que les taux de maladie d’Alzheimer aux États-Unis devraient augmenter de 50 % par rapport aux niveaux de 2018 d’ici 2038. Ce calcul est basé sur la comparaison des tendances de l’obésité aux États-Unis avec les tendances de la maladie d’Alzheimer. Cette comparaison montre un décalage de 20 ans entre les taux d’obésité et les taux de maladie d’Alzheimer. Cette estimation est très proche de celle publiée par l’Association Alzheimer en 201