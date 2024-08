Nouveau traitement du cancer du rectum offre la possibilité d’éviter la chirurgie, selon une étude

Résultats positifs d’un traitement novateur pour le cancer du rectum localement avancé, y compris la possibilité d’éviter la chirurgie et une diminution des risques de récidive. Selon une étude approfondie réalisée à l’Université d’Uppsala et publiée dans eClinicalMedicine, cette approche est bénéfique.

Efficacité de la nouvelle méthode « La tumeur disparaît complètement plus souvent, augmentant ainsi la chance d’éviter la chirurgie et de préserver le rectum et sa fonction. De plus, il y a moins de métastases », a déclaré Bengt Glimelius, professeur d’oncologie à l’Université d’Uppsala et consultant senior à l’hôpital universitaire d’Uppsala.

Impact sur les patients et le traitement Le cancer du rectum affecte environ 2 000 personnes en Suède chaque année. Parmi elles, un tiers présente un risque élevé de récidive. Lors du diagnostic, une partie de l’intestin est souvent retirée, ce qui peut nécessiter une stomie ou entraîner des problèmes de contrôle intestinal. Les patients reçoivent généralement une radiothérapie ou une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie pendant cinq semaines, suivie d’une chirurgie et généralement d’une nouvelle série de chimiothérapie pendant jusqu’à six mois.

Résultats de l’étude Une étude menée par l’Université d’Uppsala dans les soins de santé quotidiens montre qu’il est possible de doubler les chances d’éliminer la nécessité d’enlever chirurgicalement une partie de l’intestin si toute la radiothérapie et la chimiothérapie sont administrées en premier, la chirurgie étant réservée si nécessaire.

« Si la tumeur disparaît complètement pendant le traitement, la chirurgie n’est pas nécessaire. Cela signifie que le rectum est préservé et que la nécessité d’une stomie et d’un nouveau rectum est éliminée », a déclaré Glimelius. Un grand nombre de médecins, chercheurs et infirmiers de recherche ont contribué à l’étude. Les données des patients ont été collectées auprès du Registre Suédois du Cancer Colorectal (SCRCR), incluant 461 patients.

Comparaison avec le traitement traditionnel Le cancer du rectum localement avancé a traditionnellement été traité par une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie, suivie d’une chirurgie et d’une chimiothérapie supplémentaire. Il y a quatre ans, une étude randomisée a montré qu’une nouvelle approche—une semaine de radiothérapie suivie de plus de quatre mois de chimiothérapie—avait entraîné une disparition plus fréquente des tumeurs et moins de métastases distantes. Bien que légèrement plus de récidives locales aient été notées plus tard, Uppsala a été la première région à adopter ce traitement, bien qu’avec une période de chimiothérapie réduite à trois mois. D’autres régions ont suivi.

Confirmation des résultats La nouvelle étude confirme les résultats de l’étude randomisée précédente, sans augmentation des récidives locales. « Avec l’ancien traitement, l’étude randomisée n’a pas trouvé de tumeur chez 14 % des patients ayant subi une chirurgie. Le nouveau modèle a doublé ce chiffre à 28 %. La nouvelle étude suédoise a donné les mêmes résultats, mais sans augmentation du taux de récidive locale après près de cinq ans de suivi. Il est important de montrer que les traitements expérimentaux fonctionnent également dans les soins de santé quotidiens », a ajouté Glimelius.