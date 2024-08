Pourquoi le ‘Mpox’ a-t-il été déclaré une urgence mondiale ? Causes et symptômes expliqués

Le Mpox a de nouveau été déclaré une urgence de santé mondiale, marquant la deuxième fois depuis 2022 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis ce niveau d’alerte le plus élevé. Le virus se propage rapidement en Afrique, suscitant des inquiétudes quant à son potentiel de propagation à d’autres continents.

L’annonce de l’OMS mercredi a souligné que plus de 14 000 cas et 524 décès ont été signalés en Afrique cette année seulement, dépassant les chiffres de l’année dernière. La veille, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont également déclaré le mpox une urgence de santé publique.

Qu’est-ce que le Mpox ?

Le mpox est une infection virale qui affecte à la fois les humains et les animaux. Il appartient au genre Orthopoxvirus, un groupe de virus qui provoquent des maladies similaires à la variole. L’infection se manifeste généralement par une éruption cutanée avec des bosses ou des cloques surélevées, qui peuvent être remplies de liquide ou de pus avant de croûter et de guérir. Le mpox est similaire à la variole, qui a été éradiquée, ainsi qu’à d’autres poxvirus comme le cowpox.

La maladie a été identifiée pour la première fois chez des singes en 1958, d’où le nom original « variole du singe ». Le premier cas humain a été signalé en 1970 chez un garçon de neuf mois en République démocratique du Congo.

En 2022, l’OMS a recommandé de renommer le virus en « mpox » pour réduire la stigmatisation et son association avec les singes, car le virus peut également infecter les rongeurs et les humains.

La situation actuelle est grave, avec le virus se propageant rapidement en Afrique, ce qui pousse les autorités sanitaires mondiales à agir pour prévenir une épidémie plus large.

Comment le Mpox se transmet-il?

Le virus mpox se transmet aux humains soit par contact étroit avec une personne ou un animal infecté.

La transmission des animaux aux humains se produit généralement par des morsures, des griffures ou une exposition directe au sang, aux fluides corporels ou aux plaies d’un animal infecté.

La transmission d’humain à humain peut se produire de plusieurs manières :

Contact direct avec les lésions cutanées, les fluides corporels ou les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée. Interaction prolongée en face à face avec une personne infectée.

Toucher des objets contaminés comme la literie ou les vêtements qui ont été en contact avec le virus, bien que ce mode de transmission soit rare.

Le virus peut pénétrer dans le corps par la peau lésée, les voies respiratoires ou les muqueuses, y compris les yeux, le nez et la bouche.

La Suède a signalé le premier cas de souche Mpox en dehors de l’Afrique dans le cadre de l’alerte sanitaire mondiale.

Symptômes de la souche Mpox

Les symptômes courants du mpox incluent une éruption cutanée, de la fièvre, un mal de gorge, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, de la fatigue et des ganglions lymphatiques enflés. La maladie se présente souvent avec des symptômes grippaux et des lésions remplies de pus.

Bien qu’elle soit généralement bénigne, elle peut être mortelle. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, telles que celles atteintes du VIH, sont plus à risque de complications.