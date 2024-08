Google décide de continuer la vente de l’original Pixel Fold

Le géant technologique Google a annoncé qu’il continuera à vendre l’original Pixel Fold, même après la récente révélation de son successeur, le Pixel 9 Pro Fold.

Selon GSM Arena, cette décision survient après l’introduction officielle de la famille Pixel 9, y compris le nouvel appareil pliable, plus tôt cette semaine.

Au départ, le Google Store avait marqué le Pixel Fold comme « non disponible » après l’annonce du Pixel 9 Pro Fold, ce qui avait conduit à des spéculations sur une possible interruption de la vente du modèle original.

Cependant, Google a depuis clarifié que le Pixel Fold sera effectivement de retour sur le marché après la sortie du nouveau Pixel 9 Pro Fold le 4 septembre.

Pour ceux qui ont manqué l’original Pixel Fold avant sa brève disparition, cette nouvelle sera probablement une bienvenue soulagement.

Selon GSM Arena, l’appareil devrait être à nouveau disponible début septembre, offrant une nouvelle opportunité aux passionnés et aux acheteurs potentiels de mettre la main sur ce téléphone pliable innovant.

Bien que Google n’ait pas encore confirmé de modifications de prix pour le Pixel Fold, il est possible que l’entreprise introduise une réduction, conformément aux pratiques habituelles de l’industrie.

Une réduction d’environ 100 dollars pourrait être envisagée, selon GSM Arena.

Cela pourrait rendre le modèle plus ancien plus attrayant pour les consommateurs soucieux du prix, bien que cela n’ait pas d’impact significatif sur les ventes globales.

Google a présenté ses dernières innovations en matière d’intelligence artificielle et de matériel lors du neuvième événement annuel Made by Google.

L’événement a eu lieu le 13 août à Mountain View, en Californie, et a mis en avant l’engagement du géant technologique à intégrer l’IA dans son écosystème de produits, des smartphones aux appareils portables, et a révélé la nouvelle série Pixel 9, ainsi que d’autres innovations, selon The Verge.

Dans un article de blog résumant l’événement, Google a souligné sa vision selon laquelle l’IA peut améliorer la vie quotidienne, en déclarant : « Nous croyons que l’IA peut rendre la vie quotidienne plus productive, ouvrir de nouvelles façons d’apprendre et créer des moyens pour les gens de s’exprimer. C’est particulièrement vrai lorsque l’IA est intégrée dans les appareils que les gens portent partout avec eux. »

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a également partagé son enthousiasme pour le lancement dans un post sur X.

« Aujourd’hui, lors de #MadebyGoogle, nous partageons comment nous apportons les avancées de l’IA aux mobiles à travers l’écosystème Android. Nous avons également introduit nos derniers appareils Pixel, y compris les téléphones Pixel 9 construits avec Google Tensor G4 — notre puce la plus rapide et la plus efficace à ce jour, » a-t-il écrit.

L’événement a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Google ‘Made By Google’.

L’approche de Google englobe l’innovation à tous les niveaux, de la recherche et le développement des modèles à l’intégration de l’IA dans le système d’exploitation Android et le matériel personnalisé.

Au cœur de l’annonce se trouvait l’introduction de l’IA Gemini de Google, qui comprend désormais un modèle multimodal appelé Gemini Nano.

Ce modèle d’IA est conçu pour analyser le texte, les images et la parole, soulignant l’engagement de Google à rendre les capacités avancées de l’IA accessibles à l’ensemble de sa gamme de produits.

La série Pixel 9 représente une expansion significative de la gamme de smartphones de Google, avec quatre modèles distincts : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Chaque appareil introduit des conceptions mises à jour, des processeurs puissants et une gamme de fonctionnalités basées sur l’IA.

Selon The Verge, les modèles Pixel 9 présentent un langage de conception rafraîchi.

Le Pixel 9 standard dispose maintenant d’un écran plus grand de 6,3 pouces et d’une barre de caméra arrière repensée qui dépasse de l’arrière.

En revanche, le Pixel 9 Pro XL propose un écran plus grand de 6,8 pouces, ce qui en fait une option premium dans la série.

Le Pixel 9 Pro, reliant les modèles standard et XL, inclut la plupart des fonctionnalités avancées trouvées dans ses homologues Pro.

Une mise à jour notable dans la série est l’introduction du nouveau processeur Tensor G4.

Cette puce améliore les performances de l’IA sur l’appareil, ce qui est crucial pour les fonctionnalités avancées introduites dans ces modèles.

Tous les trois modèles Pro sont équipés de 16 Go de RAM, tandis que le Pixel 9 standard en a 12 Go. Cette augmentation significative de la mémoire est conçue pour supporter les fonctionnalités IA exigeantes que Google a intégrées dans les appareils.

La série Pixel 9 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA, particulièrement axées sur la photographie et la productivité :

– ‘Magic Editor’ : Cet outil permet aux utilisateurs de « réinventer » des scènes dans leurs photos en transformant des parties de l’image à l’aide de commandes textuelles pour un nouveau look créatif.

– ‘Add Me’ : Une fonction conçue pour faciliter les photos de groupe, permettant aux utilisateurs de s’insérer dans une photo existante en prenant une photo initiale, en entrant dans le cadre et en utilisant l’IA pour fusionner les images de manière transparente.

– ‘Recall-Like Ability’ : Une nouvelle fonction qui aide les utilisateurs à cataloguer et retrouver des informations à partir de captures d’écran, fonctionnant exclusivement sur l’appareil.

De plus, la série Pixel 9 sera la première dans les États-Unis à offrir Satellite SOS, une fonction d’urgence similaire à la connectivité satellite d’Apple, fournissant une aide vitale lorsque l’on est en dehors des zones de réception téléphonique conventionnelles.

Cette fonction est attendue plus tard cette année avec Android 15.

Innovations en matière de caméra

Concernant les caméras, la série Pixel 9 conserve la caméra principale de 50 mégapixels f/1.7 des modèles précédents, mais les caméras ultra-grand-angle de la série ont été mises à jour.

Les modèles Pro présentent désormais une nouvelle caméra selfie autofocus de 42 mégapixels, améliorant la qualité des selfies.

Le Pixel 9 Pro Fold, bien qu’il soit légèrement en retard en termes de spécifications de caméra par rapport à ses homologues Pro, bénéficie d’un écran interne amélioré, maintenant plus lumineux et plus grand, le rendant plus fonctionnel pour diverses utilisations.

Un des aspects les plus attendus du lancement de la série Pixel 9 est sa disponibilité en Inde.

C’est la première fois que les appareils pliables Pixel de Google seront disponibles sur le deuxième plus grand marché de smartphones au monde.

La série Pixel 9 sera vendue via des détaillants physiques tels que Croma et Reliance Digital, en plus du partenaire en ligne Flipkart, selon Tech Crunch.

Les nouveaux appareils seront également soutenus par trois nouveaux centres de service Walk-In pour améliorer le service après-vente.

Les prix de la série Pixel 9 en Inde commencent à 79 999 roupies pour le Pixel 9, avec le Pixel 9 Pro à 109 999 roupies et le Pixel 9 Pro Fold à 172 999 roupies.

Les pré-commandes pour le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL commenceront le 14 août, avec des ventes à partir du 22 août.

Les détails concernant la disponibilité du Pixel 9 Pro seront annoncés plus tard dans l’année.

Voici un aperçu des spécifications de chaque modèle de la série Pixel 9 :

– Google Pixel 9 :

Écran : OLED Actua de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz.

Processeur : Google Tensor G4 SoC avec coprocesseur de sécurité Titan M2.

RAM/Stockage : 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Caméra : grand angle de 50 MP, ultra grand angle de 48 MP et caméra selfie de 10,5 MP avec autofocus.

Batterie : 4 700 mAh avec certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Logiciel : Android 14 avec sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

– Google Pixel 9 Pro :

Écran : OLED Super Actua de 6,3 pouces avec une résolution de 1280 x 2856 pixels et un taux de rafraîchissement de 1 Hz-120 Hz.

Processeur : Google Tensor G4 SoC avec coprocesseur de sécurité Titan M2.

RAM/Stockage : 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Caméra : grand angle de 50 MP, ultra grand angle de 48 MP, téléobjectif de 48 MP et caméra selfie de 42 MP avec autofocus.

Batterie : 4 700 mAh avec certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Fonctions spéciales : puce ultra-large bande pour une orientation spatiale précise.

– Google Pixel 9 Pro XL :

Écran : OLED Super Actua de 6,8 pouces avec une résolution de 1344 x 2992 pixels et un taux de rafraîchissement de 1 Hz-120 Hz.

Processeur : Google Tensor G4 SoC avec coprocesseur de sécurité Titan M2.

RAM/Stockage : 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage

.

Caméra : grand angle de 50 MP, ultra grand angle de 48 MP, téléobjectif de 48 MP et caméra selfie de 42 MP avec autofocus.

Batterie : 5 060 mAh avec certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Fonctions spéciales : puce ultra-large bande pour une orientation spatiale améliorée.

En plus de la série Pixel 9, Google a introduit la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2.

Ces appareils complètent les nouvelles capacités d’IA présentées lors de l’événement.

La Pixel Watch 3 propose un suivi de la santé et une connectivité améliorés, tandis que les Pixel Buds Pro 2 offrent une meilleure qualité sonore et une intégration avec les fonctionnalités d’IA de Google.

La nouvelle série Pixel 9, avec ses fonctionnalités innovantes et son expansion mondiale, représente un saut significatif dans les stratégies matérielles et d’IA de l’entreprise.

(Sauf le titre, cet article n’a pas été édité par Newsx et est publié à partir d’une source syndiquée.)