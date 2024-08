Google présente des questions-réponses sur Gmail pilotées par l’IA pour les utilisateurs d’Android, améliorant ainsi la gestion des e-mails

Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité passionnante, Gmail Q&A, désormais disponible pour les utilisateurs Android abonnés au service Gemini. Cette mise à jour révolutionnaire transforme de manière significative la façon dont les utilisateurs de Gmail interagissent avec leurs e-mails, en intégrant des fonctionnalités avancées assistées par l’IA directement dans l’application Gmail.

Gmail Q&A exploite l’assistant IA de pointe de Google, Gemini, permettant aux utilisateurs d’interagir de manière plus intuitive avec leur boîte de réception. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent demander à Gemini d’effectuer diverses tâches, telles que localiser des détails spécifiques dans les e-mails, afficher les messages non lus, montrer les messages d’un expéditeur particulier ou résumer les e-mails sur des sujets spécifiques.

La nouvelle fonctionnalité est représentée par une étoile noire à côté de la barre de recherche existante dans l’application Gmail, symbolisant la transition de Google des fonctions de recherche traditionnelles vers un chat interactif avec l’IA. Pour activer Gmail Q&A sur Android, les administrateurs doivent s’assurer que les fonctionnalités intelligentes et les paramètres de personnalisation sont activés via la console d’administration. Les utilisateurs individuels peuvent accéder à la fonctionnalité via l’icône étoile noire de Gemini en haut à droite de l’application Gmail ou via la puce « résumer cet e-mail ».

Initialement, Gmail Q&A aidera les utilisateurs à rechercher des informations dans leur boîte de réception. Les futures mises à jour devraient étendre cette fonctionnalité pour inclure les fichiers Google Drive. Le déploiement de Gmail Q&A se déroule progressivement sur les domaines Rapid Release et Scheduled Release, avec une visibilité complète attendue dans les 15 prochains jours.

Actuellement, la fonctionnalité Gmail Q&A est disponible pour les clients Google Workspace avec des modules complémentaires spécifiques, notamment Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium et Google One AI Premium. La fonctionnalité est initialement lancée pour les utilisateurs Android, avec des plans d’expansion pour les utilisateurs iOS dans un avenir proche.