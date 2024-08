Primate Labs dévoile Geekbench AI pour évaluer les performances de l’apprentissage automatique

Primate Labs, les créateurs de la célèbre suite de benchmarking Geekbench, ont introduit un outil de pointe pour évaluer les capacités d’apprentissage automatique : Geekbench AI. Maintenant disponible pour iOS, Android, Windows, macOS et Linux, cette nouvelle référence est conçue pour évaluer comment les appareils gèrent les tâches d’IA du monde réel, confirme GSM Arena.

Auparavant connu sous le nom de Geekbench ML pendant sa phase de prévisualisation, Geekbench AI est prêt à offrir un aperçu complet des performances des appareils dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’outil évalue l’efficacité et la précision des CPU, GPU et NPU (Unités de Traitement Neuronal) en mesurant leur capacité à effectuer des tâches d’apprentissage automatique.

Geekbench AI fournit trois scores distincts pour chaque test : précision simple, précision réduite et quantifiée. Ces scores reflètent non seulement la vitesse à laquelle un appareil peut gérer les charges de travail d’IA, mais aussi sa précision. Le benchmark inclut également des comparaisons d’efficacité dans le temps, offrant aux utilisateurs une vue détaillée des capacités d’IA de leur appareil, selon GSM Arena.

Supportant une large gamme de frameworks d’IA, Geekbench AI est polyvalent sur différentes plateformes. Il intègre CoreML pour macOS et iOS, OpenVINO pour Windows et Linux, QNN pour les PC Arm alimentés par Snapdragon et divers frameworks spécifiques aux fournisseurs pour les appareils Android. Chaque test est effectué au moins cinq fois pour garantir que les appareils sont testés à leur meilleure performance.

Le nouvel outil est intégré dans le navigateur Geekbench, permettant des comparaisons croisées sans effort entre différents appareils. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mesurer et de comparer la puissance de traitement de l’IA de leurs appareils par rapport à d’autres, faisant de Geekbench AI une ressource précieuse tant pour les consommateurs que pour les développeurs.

Geekbench AI pourrait fournir un outil essentiel pour évaluer le domaine en pleine expansion de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle sur une gamme diversifiée d’appareils.

(Avec les contributions ANI)