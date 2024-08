Samsung Ajoute la Reconnaissance Musicale à Circle pour une Intégration Plus Intelligente des Appareils

Samsung a élargi les capacités de sa fonction Circle to Search en intégrant une technologie de reconnaissance musicale, un geste qui améliore la fonctionnalité de ses appareils.

Selon GSM Arena, cette nouvelle fonction, similaire à l’application d’identification musicale populaire Shazam, est maintenant disponible sur les appareils Samsung équipés de Circle to Search et exécutant la version 15.32.37.28 de l’application Google.

La fonction de reconnaissance musicale permet aux utilisateurs d’identifier la musique qui joue autour d’eux en appuyant simplement sur une nouvelle icône de note de musique dans Circle to Search. Cette fonctionnalité s’étend à la musique jouant sur l’appareil lui-même, dans les environnements voisins, ou même aux mélodies que les utilisateurs chantent ou fredonnent.

Selon GSM Arena, cette mise à jour offre une solution intégrée pour la découverte musicale, ce qui pourrait potentiellement diminuer le besoin d’applications autonomes comme Shazam.

Cette nouvelle capacité fait partie d’un déploiement plus large géré par Google, ce qui signifie que, bien qu’elle soit disponible sur les appareils avec la version spécifiée de l’application, la disponibilité de la fonction peut varier.

L’activation de cette fonction est contrôlée côté serveur par Google, et il peut falloir du temps pour qu’elle soit activée sur tous les appareils Samsung éligibles.

Selon GSM Arena, Circle to Search de Samsung, précédemment introduit sur les appareils de la série A intermédiaire de la société, combine désormais ses fonctions de recherche avec la capacité de reconnaître la musique, offrant une expérience utilisateur fluide.

L’intégration de la technologie de reconnaissance musicale dans Circle to Search représente une amélioration significative, exploitant les fonctionnalités existantes pour offrir un nouveau niveau de commodité aux utilisateurs. Alors que Samsung continue d’innover et d’élargir les fonctionnalités de ses appareils, cet ajout pourrait aider à améliorer l’expérience utilisateur grâce à une technologie avancée et à des applications pratiques.

