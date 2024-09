Volkswagen Va-t-elle Fermer des Usines en Allemagne Face aux Défis Croissants ?

Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, avait initialement estimé que l’entreprise avait deux à trois ans pour relever ses défis croissants. Cette semaine, Antlitz a avancé le calendrier d’un an, un mouvement qui a secoué l’industrie automobile mondiale. Pour la première fois, il a suggéré que Volkswagen pourrait devoir envisager la fermeture d’usines en Allemagne, intensifiant l’urgence de la situation.

Défis Croissants et Mesures de Réduction des Coûts

Volkswagen fait face à une série de problèmes complexes qui se sont aggravés récemment. L’entreprise lutte avec un marché en déclin en Chine et une transition vers les véhicules électriques plus lente que prévu.

Un problème critique est la possibilité pour les concurrents asiatiques, tels que BYD, Chery et Leapmotor, d’augmenter leur production en Europe si Bruxelles impose des tarifs substantiels sur les véhicules électriques chinois. En réponse à la concurrence accrue, Volkswagen a réduit les prix de ses voitures de marque VW, une stratégie qui a drainé des centaines de millions d’euros des bénéfices de l’entreprise, selon Daniela Cavallo, présidente du comité d’entreprise.

Ces réductions plus profondes que prévu ont amené la direction de Volkswagen à se demander si la haute structure de coûts en Allemagne compromet sa capacité à rivaliser avec des concurrents plus agiles. Une source au sein de l’entreprise, qui a souhaité rester anonyme en raison de la nature sensible de la question, a révélé que les coûts supplémentaires affaiblissent les efforts de Volkswagen pour atteindre son objectif de réduction des dépenses de plus de 10 milliards d’euros (11 milliards de dollars) d’ici 2026.

Pressions sur les Marges et Pression Concurrentielle

L’impact financier a été marqué. La marge bénéficiaire de Volkswagen pour sa marque de voitures particulières a chuté à seulement 0,9 % au deuxième trimestre, contre 4 % au premier trimestre. En revanche, Renault et Stellantis, principaux concurrents européens, ont rapporté des marges de 8,1 % et 10 %, respectivement, pour le premier semestre de l’année.

Ces marges en réduction ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de Volkswagen à rester compétitive, notamment à mesure que les fabricants chinois augmentent leur présence sur le marché européen. Le marché automobile européen a diminué de 13 %, soit environ deux millions de véhicules, depuis avant la pandémie, mettant encore plus de pression sur les fabricants pour maintenir leur part de marché, comme l’a noté le CFO Antlitz.

L’analyste de DZ Bank, Michael Punzet, s’attend à ce que Volkswagen abaisse son objectif de marge annuelle lors de la publication des résultats du troisième trimestre. L’objectif avait déjà été ajusté à 6,5-7,0 % en juillet en raison de préoccupations concernant une fermeture éventuelle d’usine à Bruxelles, affectant sa marque de luxe, Audi.

Adaptation à un Marché Réduit

Alors que la demande de véhicules se contracte, l’accent a été mis sur le contrôle des coûts de production. Philippe Houchois, analyste chez Jefferies, a remarqué : « L’idée de sortir du problème par la croissance n’est plus viable. Les entreprises perdent des parts de marché et des ajustements sont nécessaires. » Antlitz a souligné que la marque VW, responsable de plus de la moitié de la production du groupe l’année dernière, dépense plus qu’elle ne gagne. Il a averti que cette tendance ne pouvait pas continuer si l’entreprise voulait réussir.

Le flux de trésorerie automobile de Volkswagen, un indicateur clé de la santé opérationnelle, est devenu négatif au premier semestre 2024, avec un déficit de 100 millions d’euros par rapport à un excédent de 2,5 milliards d’euros au cours de la même période l’année précédente.

Pressions Financières et Concurrentielles

Les bénéfices de Volkswagen en Chine, son plus grand marché, ont presque été réduits de moitié au cours de la dernière décennie, tombant à 2,6 milliards d’euros en 2023. Ils devraient légèrement augmenter pour atteindre environ 3 milliards d’euros d’ici 2030. Aggravant la situation, les coûts énergétiques et de main-d’œuvre élevés en Allemagne, parmi les plus élevés d’Europe, exercent une pression supplémentaire sur l’entreprise. Les analystes de Citi ont souligné que « la concurrence croissante des rivaux à faible coût, la flambée des prix de l’énergie et les coûts de main-d’œuvre élevés présentent une perspective difficile pour les marques de masse européennes. »

Alors que Volkswagen fait face à ces défis multifacettes, la voie à suivre nécessitera des ajustements stratégiques et une gestion significative des coûts pour rester compétitif dans un secteur automobile en évolution rapide.