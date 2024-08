Che cosa sono i Grazing Tables? Nuove tendenze che trasformano il catering per eventi con pranzi artistici e interattivi

Per coloro che amano organizzare o partecipare a incontri sociali, l’ascesa dei “grazing tables” è difficile da ignorare. Questi buffet visivamente mozzafiato hanno ridefinito il modo in cui serviamo antipasti e rinfreschi, evolvendosi in un piacere culinario e in un centro d’attrazione per gli occhi.

I grazing tables sono diventati una caratteristica popolare in vari eventi, dai matrimoni e feste di compleanno ai baby shower—e persino ai funerali. Sebbene il concetto di pasto condiviso esista da secoli, recentemente ha guadagnato prominenza nei contesti sociali moderni, conquistando internet e i nostri incontri.

Che cos’è un Grazing Table?

Un grazing table è essenzialmente un grande buffet organizzato con cura, progettato affinché gli ospiti possano godere del cibo a proprio ritmo. A differenza dei buffet tradizionali, che spesso seguono una struttura più formale, i grazing tables si concentrano su abbondanza e varietà. La loro natura versatile significa che possono accogliere una vasta gamma di preferenze alimentari, inclusi opzioni vegetali e senza glutine, assicurando che ci sia qualcosa per tutti.

Suramya Uppal, una chef formata al Le Cordon Bleu di Londra, è tornata a Delhi tre anni fa per fondare The Maison Pantry by Saloni’s Kitchen. Il suo brand si specializza nella creazione di grazing tables, taglieri di salumi e cesti regalo per vari eventi. Suramya descrive i grazing tables come “tutti i tuoi cibi preferiti disposti magnificamente su un tavolo con precisione e amore.” Questi tavoli presentano solitamente una varietà di antipasti, formaggi, dessert, salse fresche, pani, insalate, frutta, cracker, patatine e anche bevande.

Richa Agarwal, fondatrice di The Platter Tales a Mumbai, fornisce la sua prospettiva sulla tendenza: “I grazing tables riguardano l’organizzazione pensata di piccole porzioni, come rotoli di lasagna di zucchine, slider e patatine con salse, che sono facili da prendere e gustare mentre si socializza. Il nostro obiettivo è bilanciare un’esperienza culinaria deliziosa con un’attrattiva visiva, utilizzando fiori freschi, eleganti taglieri di legno e decorazioni minimaliste per creare un aspetto chic e contemporaneo che si adatta a feste private e lanci di brand.”

Richa nota che “nell’ultimo anno, i grazing tables hanno guadagnato sempre più popolarità grazie alla loro elegante convenienza e attrattiva visiva. La disposizione del cibo facilita la socializzazione, permettendo agli ospiti di muoversi liberamente mentre si concentrano sull’itinerario dell’evento.”

Un Tocco di Stori

Sebbene il moderno grazing table sia un’innovazione contemporanea, le sue radici possono essere rintracciate nelle tradizioni culinarie condivise del Mediterraneo. Gli antipasti e i mezze hanno da tempo abbracciato l’idea di pasti condivisi e rilassati, dove il cibo serve sia come esperienza sensoriale che come mezzo di sostentamento.

Nell’antica India, i pasti comuni simboleggiavano unità e coesione. La tradizione di servire il cibo su un Thali—un piatto rotondo usato per i pasti—ha avuto origine da questi incontri comuni. In molte comunità, condividere il cibo da un piatto o una foglia comune rimane una pratica preziosa.

Il grazing table, così come lo conosciamo, ha cominciato a guadagnare popolarità in Australia e Nuova Zelanda alla fine degli anni 2010. I catering hanno offerto queste elaborate disposizioni come un’alternativa rilassata ma sofisticata ai catering tradizionali. La tendenza si è rapidamente diffusa nel Regno Unito, negli Stati Uniti e oltre, mentre le persone cercavano modi più visivamente attraenti e informali per intrattenere. Questa tendenza sta ora guadagnando slancio in India.

Grazing Table vs. Charcuterie Board vs. Buffet

È importante distinguere tra grazing tables, taglieri di salumi e buffet. Sebbene condividano somiglianze, rispondono a esigenze e scale diverse.

Say Cheese di Ruchi, un altro brand con sede a Delhi specializzato in taglieri di formaggi e salumi e in grazing tables, offre spunti sui differenze. La fondatrice Ruchi Rai spiega: “Un tagliere di salumi è uno stile francese di servire affettati, formaggi, crudités, frutta, conserve e pane o cracker, tipicamente su un tagliere di legno per incontri più piccoli. Al contrario, un grazing table è un allestimento su scala più ampia progettato per eventi più grandi.”

Ruchi precisa: “Un grazing table si differenzia da un tagliere di salumi in tre modi: dimensioni del pubblico, varietà e scopo. Mentre un tagliere di salumi è destinato a incontri intimi, concentrandosi su un menù più piccolo con un’enfasi su formaggi e frutta cruda—spesso in accompagnamento al vino e servito come parte di un grande banchetto—un grazing table è adatto a incontri più ampi. Offre una varietà più ampia di opzioni mordi e fuggi, progettate per accompagnare attività come socializzazione o lanci di prodotti.”

I buffet, d’altra parte, sono tipicamente progettati per servire pubblici più ampi, spesso da 75 a 100 persone. I grazing tables, al contrario, sono adatti per 20-50 ospiti e servono come complemento all’evento principale piuttosto che al pasto principale.

Cosa c’è nel Menu

Un grazing table può includere una vasta gamma di articoli e può essere tematizzato per adattarsi a diversi eventi e preferenze. Suramya segue la regola del “4-4-4-4”, presentando quattro tipi di formaggio, quattro tipi di antipasti mordi e fuggi, quattro tipi di salse e quattro tipi di cracker, insieme a frutta fresca e insalate servite singolarmente.

I temi possono aggiungere un tocco unico ai grazing tables. Suramya ricorda un evento memorabile con il tema “Festival dell’India”, che mostrava cibi da strada come vada pav di Bombay, bhel puri, dhokla e salse fusion come il tzatziki al pudina. “È stato il nostro tavolo più colorato e grandioso,” dice. I temi possono variare dai baby shower agli eventi aziendali e oltre, con una vasta gamma di cibi finger food oltre ai formaggi e ai salumi.

Etichetta del Grazing Table

Quando si allestisce un grazing table, ci sono diverse considerazioni per garantire un’esperienza fluida sia per gli ospiti che per i padroni di casa:

• Chef: Mantieni le dimensioni delle porzioni modeste, evita articoli complessi da doppio tuffo e tieni lontani i cibi difficili da mangiare. L’accessibilità è fondamentale.

• Host: Etichetta chiaramente gli articoli alimentari, specialmente per gli allergeni, e organizza la disposizione in modo da permettere un facile servizio e movimento. I tavoli all’altezza del bar e i piatti piccoli e leggeri funzionano bene.

• Ospiti: Riempire i piatti minimamente per evitare disordine e utilizzare posate per mantenere le mani pulite.

Benefici dei Grazing Tables

I grazing tables eliminano la necessità di un cameriere, poiché gli ospiti possono servirsi da soli, aggiungendo comodità e piacere agli eventi. “Poiché tutto il cibo è già pronto, elimina il fastidio della preparazione e del servizio durante un evento, rendendolo più piacevole sia per gli ospiti che per i padroni di casa,” dice Ruchi.

Richa sottolinea tre benefici principali dei grazing tables: facilità d’uso, attrattiva visiva e coinvolgimento del pubblico. “Un grazing table consente al team di vendita di trascorrere più tempo con gli ospiti, favorendo relazioni più forti mentre incoraggia la socializzazione e il networking.”

Gli Svantaggi

Nonostante i loro vantaggi, i grazing tables affrontano delle sfide, particolarmente in clima caldo e umido. “Per prevenire il deterioramento, consigliamo di mantenere il tavolo fuori per non più di 4-5 ore,” avverte Suramya. Gli allestimenti interni con temperature controllate sono ideali per garantire la longevità degli articoli deperibili.

Perché è così popolare?

La crescente popolarità dei grazing tables è evidente su piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok. Suramya osserva: “Abbiamo introdotto opzioni in scatole da aprire e servire per incontri più piccoli, consegnate in tutta Delhi NCR tramite il nostro sito web e Zomato. Queste scatole sono una versione più compatta dei grazing tables.”

Richa attribuisce la popolarità della tendenza a fattori come restrizioni dietetiche, vincoli di tempo e l’accento crescente sull’estetica. “Gli allest

imenti dei grazing tables affrontano efficacemente queste sfide, offrendo un’esperienza culinaria visivamente accattivante e interattiva,” aggiunge.

L’interesse crescente per i grazing tables riflette un cambiamento più ampio verso esperienze culinarie più coinvolgenti e esteticamente piacevoli, offrendo uno sguardo al futuro del catering per eventi e delle tendenze culinarie.