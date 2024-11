Kai Trump condivide il vlog della celebrazione elettorale di Mar-a-Lago per la vittoria di suo nonno Donald Trump

Condividendo la visione intima e dietro le quinte della festa elettorale della famiglia a Mar-a-Lago, Kai Trump, nipote diciassettenne di Donald Trump, ha detto che lei e la sua famiglia si sono sentiti sopraffatti dalle lacrime dopo il trionfo di suo nonno. La figlia di Donald Trump Jr. e della sua ex moglie Vanessa ha condiviso gli eventi che hanno portato alla dichiarazione della vittoria di Donald Trump contro Kamala Harris, una vittoria elettorale tanto emozionante quanto celebrativa per la famiglia.

Kai ha pubblicato un vlog molto dettagliato sul suo canale, documentando la sua preparazione e l’entusiasmo crescente durante la notte elettorale. Nel video, Kai appare trasformata, con capelli e trucco professionale, mentre indossa un mini abito nero lucido senza spalline e tacchi dorati.

Con un misto di eccitazione e nervosismo, si è diretta a Mar-a-Lago, la tenuta di Trump in Florida, dove si erano riuniti familiari e amici intimi per sostenere l’ex presidente. “Non vedo mio nonno da un po’ perché è stato in campagna elettorale,” ha detto dal suo auto, spiegando la difficoltà nel raggiungerlo durante gli ultimi giorni frenetici della campagna. “Mi chiama quasi ogni due giorni.” Sono pronta a festeggiare stasera, e spero che vinceremo – dita incrociate, ovviamente.

L’ansia anticipatoria di Kai

Nel corso della serata, Kai ha rivelato di essere sia ansiosa che speranzosa. Ha espresso la sua ammirazione per il nonno, dicendo che è un uomo che lavora così duramente ed è così determinato. “Non conosco nessuno che lavori tanto e sia così determinato come lui,” ha detto con profondo orgoglio.

All’interno di Mar-a-Lago, l’atmosfera era calda e accogliente, con divani disposti di fronte a tre grandi schermi che mostravano la copertura in diretta delle elezioni. Tra i presenti c’erano Don Jr., Eric Trump, Barron Trump, Tiffany Trump, Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner, così come il miliardario Elon Musk e amici intimi.

Man mano che la notte avanzava, i conteggi dei voti arrivavano, creando una montagna russa di momenti di suspense intrecciati a spiragli di sollievo condivisi durante una cena con membri della famiglia e alleati.

Una notte di alti e bassi con le riflessioni di Kai

In un video registrato giorni dopo, ha riflettuto su quella notte indimenticabile, ricordando come non riuscisse a continuare a filmare una volta che i risultati confermavano la vittoria di Trump. “Abbiamo semplicemente festeggiato in famiglia,” ha spiegato, raccontando come quella notte si sia trasformata in una vittoria emotiva per tutti loro. “È stato molto speciale. Sono così orgogliosa di lui. Ha lavorato ogni singolo giorno per questo paese.”

Uno dei momenti più toccanti del suo video è stato quando Kai ha raccontato la sua reazione alla notizia che Trump aveva vinto in Pennsylvania, uno stato cruciale nella corsa. Sopraffatta dall’emozione, Kai ha rivelato di essere scoppiata in lacrime. “La notte elettorale è stata davvero speciale per tutta la nostra famiglia perché abbiamo lottato fino alla fine.” Questo ha iniziato a commuoverla sapendo che stava vincendo; presto ha iniziato a piangere. Quando le è stato chiesto se sapesse che alla fine avrebbe combattuto e vinto, ha risposto: “Ha finalmente combattuto e ha vinto.”

Kai ammira l’impegno di suo nonno

“È una persona davvero incredibile e unica che dimostra una completa lealtà verso l’America senza riserve,” ha detto Kai. “Davvero non prende nessuna pausa, non fa altro che lavorare,” ha sottolineato il grande ruolo che ha giocato nella sua vita come modello.

Il suo video si è concluso con un tributo all’impegno incrollabile di Donald Trump: “Sono entusiasta per il suo mandato. Non vedo l’ora di vedere cosa farà per il paese,” ha detto Kai. “Quando sarò grande, voglio essere proprio come lui e combattere come lui,” ha condiviso, aggiungendo: “Sono davvero entusiasta di vedere cosa farà nei prossimi anni.” Penso che ce la farà perché tutto ciò che fa lo affronta completamente. E quindi, se lo merita più di qualsiasi altra persona su questa terra.