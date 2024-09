Perché Kim Kardashian ha fatto visita ai fratelli Menendez in prigione in mezzo alla reazione negativa della serie Netflix?

Erik Menendez ha recentemente espresso la sua frustrazione riguardo alla serie Netflix, criticandola per quelle che considera rappresentazioni fuorvianti di lui e di suo fratello. In una dichiarazione condivisa sull’account X (precedentemente Twitter) di sua moglie Tammi Menendez, Erik ha scritto: “È con grande dispiacere che dico di credere che Ryan Murphy non possa essere così ingenuo e impreciso sui fatti delle nostre vite da farlo senza cattiva intenzione.”

Questa controversia ha alimentato ulteriori discussioni sulla precisione della serie e sulla rappresentazione del caso dei fratelli Menendez.

I fratelli Menendez sono stati condannati per omicidio di primo grado e cospirazione per l’uccisione dei loro genitori, Kitty e Jose Menendez, avvenuta nel 1989. Attualmente stanno scontando la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Questa visita mette in evidenza la complessa relazione tra la cultura delle celebrità e il true crime, sollevando questioni etiche riguardo alla drammatizzazione delle tragedie reali a scopo di intrattenimento.

Venerdì, Erik Menendez ha pubblicamente condannato Monsters, affermando che il secondo capitolo della serie antologica di Netflix continua a diffondere “ritratti rovinosi” di lui e di suo fratello Lyle.

Il lavoro di Kim Kardashian per la riforma del sistema penitenziario

Kardashian, che ha recentemente collaborato con Murphy su un progetto diverso per American Horror Story, è nota per le sue frequenti visite alle prigioni, dove promuove programmi di riabilitazione e la riforma del sistema penitenziario.

Ha condiviso queste esperienze nei programmi televisivi della sua famiglia e ne ha discusso al Justice Reform Summit di Variety.

All’inizio di quest’anno, Kardashian ha anche partecipato a una conversazione con la star di Monsters, Chloë Sevigny, che interpreta Kitty Menendez in Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, per il programma Actors on Actors di Variety. Insieme hanno discusso della famiglia Menendez in vista del rilascio della stagione.