Disney Channel chiuderà negli Stati Uniti? Ecco cosa sta succedendo davvero!

Sono emerse voci sulla chiusura di Disney Channel negli Stati Uniti, ma Disney chiarisce che non ci sono piani di chiusura. Altre regioni come Francia e Spagna vedranno chiusure, ma gli Stati Uniti rimangono per ora inalterati. (LEGGI DI PIÙ SOTTO)

Mentre il 2024 volge al termine, le speculazioni online sul futuro di Disney Channel negli Stati Uniti hanno suscitato preoccupazione tra i fan. Circolano voci, con molti utenti dei social media che suggeriscono che l’amato canale potrebbe chiudere negli Stati Uniti. Tuttavia, Disney non ha fatto annunci ufficiali in merito alla chiusura del suo canale televisivo di punta in Nord America.

Sebbene Disney Channel continui a essere trasmesso in America, la società ha già chiuso diversi canali a livello internazionale, come Australia e Sud-est asiatico, Italia e Regno Unito, Corea del Sud e molti altri. A peggiorare le cose, Disney XD, l’altro canale della società, è stato interrotto anche in alcuni di quei paesi. Un tale cambiamento dalla televisione convenzionale solleva l’allarme per ciò che ci aspetta nel trasformare la TV lineare Disney in obsolescenza globale.

Ci sono già grandi cambiamenti in alcuni paesi. Disney XD in Francia è stato chiuso; Disney Junior e Disney Channel chiuderanno entrambi i battenti dal 1° gennaio 2025. Disney Channel chiuderà anche entro il 7 gennaio 2025 in Spagna. Tutto questo farebbe parte della strategia più ampia di Disney per consolidare i suoi servizi alla rapida crescita del servizio di streaming statunitense, Disney+.

Nonostante tutte le chiusure globali, non c’è un annuncio ufficiale sulla chiusura di Disney Channel negli Stati Uniti. Secondo un utente sul suo account X (ex Twitter), le persone stavano mentendo sulla loro chiusura negli Stati Uniti poiché in realtà si parlava di cambiamenti internazionali di Disney e non degli Stati Uniti riguardanti Disney.

Disney+ ha svolto un ruolo importante in tutto questo processo perché Disney ha anche chiarito che “tutta la programmazione precedentemente trasmessa su Disney Channel sarà disponibile su Disney+ on-demand per la flessibilità degli spettatori”. Ora fa parte di quello che molti considerano il nuovo fenomeno di interruzione dei tradizionali servizi via cavo e satellitari da parte dello streaming digitale.

Sebbene questo non sia un annuncio ufficiale da parte di Disney in merito alla chiusura di Disney Channel negli Stati Uniti, sembra che l’azienda che si sta muovendo verso Disney+ sembri annunciare la fine dell’era della televisione lineare. La buona notizia per i fan sfegatati del canale è che possono accedere ai contenuti del loro canale preferito tramite la piattaforma. Ciò che resta da vedere è se l’abbonamento a Disney Channel negli Stati Uniti diventerà internazionale.

Per ora, è sicuro affermare che Disney Channel negli Stati Uniti rimane operativo, senza piani immediati di chiusura. Tuttavia, il panorama mutevole del consumo di media continua a sollevare interrogativi sul futuro delle reti televisive tradizionali nell’era dello streaming.