I creatori di fossette funzionano davvero? Gli influencer si affidano alle fossette finte per un sorriso perfetto

Le fossette sono da tempo considerate una caratteristica affascinante, con celebrità come Shah Rukh Khan, Preity Zinta e Alia Bhatt che catturano il pubblico con i loro sorrisi con fossette. Sebbene le fossette siano generalmente considerate una caratteristica genetica piuttosto che un miglioramento cosmetico, il fascino di queste indentazioni facciali ha spinto molti a cercare modi per replicarle. Nel mondo odierno, guidato dai social media, gli strumenti per creare fossette finte sono diventati una tendenza popolare, ma quanto sono efficaci questi metodi?

La Popolarità delle Fossette Finte

L’ascesa degli influencer di bellezza ha introdotto una varietà di tecniche per creare l’illusione delle fossette senza ricorrere alla chirurgia. La creatrice di contenuti Hitika Sachdev, che conta 230.000 follower su Instagram, spiega l’appeal: “Le fossette finte sono popolari ora tra la Generazione Z perché conferiscono al tuo volto un’aria carina e divertente senza bisogno di chirurgia. Inoltre, le fossette finte permettono creatività e autoespressione, poiché puoi sperimentare con diversi stili e posizioni per personalizzare il tuo aspetto. È un modo divertente e temporaneo per migliorare i tuoi tratti.”

Nonostante la loro popolarità, l’efficacia e la sicurezza di questi strumenti rimangono sotto scrutinio.

Cosa Causa le Fossette?

Le fossette sono causate da differenze genetiche nei muscoli facciali e nei tessuti connettivi. La Dott.ssa Niti Gaur, dermatologa e fondatrice della Citrine Clinic a Gurugram, spiega: “Le fossette sono causate da una crescita irregolare di un muscolo chiamato muscolo zigomatico maggiore durante lo sviluppo embrionale. Questo muscolo solleva e abbassa la bocca, creando espressioni facciali di piacere o dolore. Quando questo muscolo si divide in due gruppi, uno sopra e uno sotto il bordo della bocca, si creano le fossette.”

Fossette Artificiali: L’Approccio Chirurgico

Per chi desidera fossette permanenti, esiste una procedura estetica nota come dimpleplastia. La Dott.ssa Ruby Sachdev, specialista estetica presso l’Ospedale Gleneagles di Bengaluru, descrive il processo: “Le fossette artificiali vengono create tramite una procedura estetica nota come dimpleplastia. Il muscolo, la mucosa e la parte interna della pelle vengono modificati in modo che sembrino una fossetta. Questo comporta la creazione di una piccola incisione all’interno della guancia e la creazione di un punto di sutura che collega la parte inferiore della pelle ai muscoli facciali più profondi. Quando la sutura guarisce, crea un’incisione permanente che imita una fossetta naturale.”

La Dott.ssa Shilpi Bhadani, chirurgo plastico ed estetico e fondatrice di SB Aesthetics a Gurugram, aggiunge: “La procedura è generalmente veloce, con un tempo di recupero minimo.”

Le Limitazioni degli Strumenti per Fossette Finte

D’altro canto, gli strumenti per fossette finte, che hanno guadagnato attenzione sui social media, sono meno efficaci. La Dott.ssa Gaur spiega: “Esistono vari metodi per creare l’illusione delle fossette, come le tecniche di trucco, i piercing per fossette e i dispositivi per la suzione delle guance. Le tecniche di trucco implicano l’applicazione di una tonalità più scura di blush o polvere contorno per creare un effetto ombra. I piercing per fossette possono imitare le fossette ma comportano rischi come infezioni e cicatrici. I dispositivi per la suzione delle guance creano temporaneamente un’incisione sulle guance, ma possono causare irritazioni e rossori con un uso prolungato.”

La Dott.ssa Bhadani è critica nei confronti degli strumenti per fossette finte: “Non sono efficaci, indipendentemente da quello che mostrano i video. Qualsiasi cosa più permanente richiede una procedura chirurgica. Questi strumenti spostano temporaneamente solo il tessuto, creando un’incisione per pochi minuti.” La Dott.ssa Sachdev concorda, affermando: “Anche se gli strumenti e i trucchi online per creare fossette temporanee possono sembrare attraenti, spesso sono trucchi e mancano di supporto scientifico. Questi metodi generalmente comportano l’applicazione di pressione sulla pelle, il che può creare un’incisione temporanea, ma è improbabile che porti a fossette durature.”

Pro e Contro dei Metodi per Fossette Finte

Gli strumenti per fossette finte, come il trucco e i dispositivi di suzione, hanno una serie di benefici e svantaggi. Il principale vantaggio è che non richiedono intervento chirurgico, a differenza della dimpleplastia. Tuttavia, questi strumenti possono portare a un oscuramento temporaneo della pelle, iperpigmentazione, infiammazione e persino cicatrici se usati eccessivamente.

Verdetto Finale

Gli esperti concordano sul fatto che, sebbene gli strumenti per fossette finte offrano una soluzione temporanea, non possono sostituire le fossette naturali e permanenti. La Dott.ssa Bhadani considera questi strumenti come “trucchi progettati per ottenere un guadagno rapido attirando l’attenzione delle persone”, mentre la Dott.ssa Sachdev sottolinea l’importanza della sicurezza e della salute a lungo termine: “Come professionista medico, non supporto l’uso di creatori di fossette finte o altri metodi non verificati per alterare l’aspetto. Se qualcuno è veramente interessato ad avere fossette, è meglio consultare un chirurgo estetico qualificato che possa fornire opzioni sicure ed efficaci.”

In definitiva, per coloro che sono interessati a un cambiamento duraturo, la consulenza con un professionista è il percorso più sicuro, mentre i metodi temporanei devono essere utilizzati con cautela.