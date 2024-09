Harry Potter Fame Maggie Smith muore a 89 anni: uno sguardo ai suoi due matrimoni

Si è fatta conoscere inizialmente nel teatro, recitando in produzioni come Mary, Mary, Otello e Private Lives nel West End di Londra e a Broadway, prima di passare al cinema, dove ha recitato in film popolari come California Suite, A Room with a View, Gosford Park e The Best Exotic Marigold Hotel.

Dame Maggie Smith, la rinomata attrice conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Harry Potter e Downton Abbey, è morta all’età di 89 anni. I suoi figli, Chris Larkin e Toby Stephens, hanno confermato che è deceduta la mattina di venerdì in un ospedale di Londra.

La straordinaria carriera di Smith è durata decenni, guadagnandole grande apprezzamento sia sul palcoscenico che sullo schermo. Ha ricevuto un Premio Oscar e un BAFTA per la sua interpretazione in The Prime of Miss Jean Brodie nel 1969.

Si è fatta conoscere inizialmente nel teatro, recitando in produzioni come Mary, Mary, Otello e Private Lives nel West End di Londra e a Broadway, prima di passare al cinema, dove ha recitato in film popolari come California Suite, A Room with a View, Gosford Park e The Best Exotic Marigold Hotel.

Smith ha vissuto una rinascita di popolarità nella fase avanzata della sua carriera, affascinando nuovi spettatori nei panni della Contessa Violet Crawley in Downton Abbey e della Professoressa Minerva McGonagall nella serie Harry Potter. Nel 1990, è stata insignita del titolo di Dame Commander dell’Ordine dell’Impero Britannico per il suo contributo alle arti.

Uno sguardo ai due matrimoni di Maggie Smith

I matrimoni di Maggie Smith sono stati strettamente legati al suo tempo in teatro. È stata sposata due volte: prima con l’attore Robert Stephens e poi con il drammaturgo Beverly Cross.

Smith conobbe Cross anni prima di incontrare Stephens, ma fu dopo essere stata presentata a Stephens al National Theatre che iniziarono la loro relazione. Smith raccontò più tardi al Guardian che Cross, con cui usciva all’epoca, fu colui che la incoraggiò a unirsi al teatro, portandola a incontrare Stephens. Scherzò dicendo: “Fu completamente colpa di Bev. Mi fece andare al National Theatre quando avevo già detto no.”

Maggie Smith sposa Robert Stephens

Smith sposò Stephens nel 1967, e ebbero due figli, Christopher e Toby, entrambi diventati attori. La coppia recitò insieme in film come The Prime of Miss Jean Brodie, per cui Smith vinse il suo primo Oscar, e Travels with My Aunt.

Tuttavia, la loro relazione cominciò a deteriorarsi a causa dei problemi di salute mentale di Stephens e della sua infedeltà, portando alla separazione nel 1973. Più tardi, Smith rifletté sul fatto che il matrimonio era irreparabile a causa delle infedeltà di Stephens, ma riconobbe che era grata per i loro figli.

Maggie Smith sposa Beverly Cross

Due anni dopo, nel 1975, Smith sposò Beverly Cross, che conosceva dagli inizi degli anni ’50. Cross rimase legato a Smith durante il suo primo matrimonio e la scelse per una delle sue opere nel 1960.

Dopo il divorzio, Smith e Cross iniziarono una relazione, e lui divenne una figura paterna per i suoi due figli. Rimasero sposati fino alla morte di Cross nel 1998. In interviste successive, Smith parlò della difficoltà di perdere il suo secondo marito e dichiarò che non aveva alcun desiderio di risposarsi.

Smith ha sempre parlato affettuosamente dei suoi due defunti mariti, in particolare per l’impatto che hanno avuto sulla sua vita e sulla sua famiglia.