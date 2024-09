Venom sta collaborando con Spidey per combattere questo POTENTE cattivo Marvel in Spider-Man 4?

Venom: The Last Dance vedrà Tom Hardy riprendere il ruolo di Venom, uno dei personaggi più iconici e complessi della Marvel, nell'ultimo capitolo della trilogia. Con Eddie e Venom in fuga, braccati da nemici di entrambi i mondi, saranno costretti a prendere una decisione critica che chiuderà la loro storia.

Sony Pictures ha recentemente rivelato il trailer finale di Venom: The Last Dance, offrendo uno sguardo alla Mente dell’Alveare Simbiotico e introducendo Knull, il Dio dei Simbioti.

Mentre Venom e Venom: La Furia di Carnage hanno solo accennato brevemente a Knull, è un antagonista perfetto per la conclusione della trilogia. Tuttavia, secondo The Cosmic Circus, non sarà l’ultima volta che vedremo Knull.

Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso che ha sentito parlare dei piani per Knull all’inizio di quest’anno, accennandoli sui social media già ad aprile.

Secondo Perez, la trama di Knull non finirà con questo film, poiché ci sono piani per riportarlo in progetti futuri, con il più probabile che coinvolga Tom Holland nei panni di Spider-Man e Tom Hardy come Venom, una volta che Venom: The Last Dance avrà preparato il loro atteso incontro.

Venom si unirà a Spidey? Il rapporto suggerisce che Eddie Brock potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe (MCU) entro la fine del film. Le fonti indicano che le recenti riprese a New York per Venom: The Last Dance potrebbero essere collegate a questo crossover.

Inoltre, si vocifera che Knull sarà il principale villain in un futuro film, il cui obiettivo sarà avvolgere il multiverso nell’oscurità dopo averlo scoperto.

La collaborazione di Sony con Marvel Studios per includere Spider-Man è stata fruttuosa, offrendo alcuni dei più grandi successi critici e commerciali dello studio. Tuttavia, questa partnership ha anche tenuto Peter Parker fuori dai film Venom e Morbius di Sony, limitando le opportunità di crossover.

Con la Saga del Multiverso in gioco, la porta è aperta affinché Spider-Man e Venom intraprendano una missione secondaria tra gli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, sebbene questo cambiamento sembri aver messo da parte la trama a livello stradale che coinvolgeva Daredevil.

Marvel Studios ha già gettato le basi per questo crossover. In Spider-Man: No Way Home, una scena post-crediti ha lasciato un frammento del Simbionte nella Terra-616, dando a Eddie una potenziale connessione con quell’universo. I fan sperano che il regista Destin Daniel Cretton riesca a integrare con successo questo elemento nei futuri progetti MCU.

Venom: The Last Dance vedrà Tom Hardy riprendere il ruolo di Venom, uno dei personaggi più iconici e complessi della Marvel, nell’ultimo capitolo della trilogia. Con Eddie e Venom in fuga, braccati da nemici di entrambi i mondi, saranno costretti a prendere una decisione critica che chiuderà la loro storia.

Il cast include Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Diretto da Kelly Marcel, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Hardy, il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.

Venom: The Last Dance uscirà nei cinema il 25 ottobre.