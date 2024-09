Il tour di 10 notti dei Coldplay romperà il record di Wembley di Taylor Swift

In un annuncio storico, i Coldplay si esibiranno per dieci notti senza precedenti allo stadio Wembley di Londra la prossima estate, superando il record precedentemente detenuto da Taylor Swift e Take That. Inizialmente programmati per sei spettacoli, la band ha aggiunto quattro ulteriori esibizioni a causa della straordinaria domanda durante una prevendita esclusiva per i fan.

Dettagli sulla vendita e sui prezzi dei biglietti

La vendita generale dei biglietti partirà alle 9 del mattino di venerdì 27 settembre, con prezzi a partire da 20 £ (più spese). A differenza di altri grandi artisti, i Coldplay hanno scelto di non adottare il modello di prezzi dinamici di Ticketmaster, garantendo che tutti i prezzi dei biglietti siano fissi al prezzo pubblicizzato.

Prossima tournée e rilascio dell’album

La tournée sosterrà il decimo album in arrivo della band, Moon Music, che sarà pubblicato il 4 ottobre. Oltre a Wembley, i Coldplay si esibiranno per due notti allo stadio Craven Park di Hull, dove il 50% dei biglietti sarà riservato ai residenti locali di specifici codici postali.

Punti salienti del concerto e risposta del pubblico

All’inizio di quest’anno, la band ha affascinato il pubblico al Glastonbury, esibendosi insieme a una varietà di artisti. L’evento ha ricevuto recensioni entusiastiche, con i critici che lo hanno descritto come “lo spettacolo di una vita”. La star del cinema Tom Cruise, che ha partecipato, ha semplicemente definito il concerto “incredibile”.

Piani futuri e approfondimenti sull’album

Il frontman Chris Martin ha accennato al fatto che il loro prossimo album potrebbe segnare un punto di svolta per la band. Aveva precedentemente suggerito che il loro “ultimo vero album” sarebbe uscito nel 2025, anche se in seguito ha chiarito che i Coldplay hanno in programma altri due album. “Faremo 12 album”, ha spiegato. “Lo adoro ed è incredibile, ma è anche molto intenso”.

Domanda dei fan e successo della prevendita

I biglietti in prevendita sono stati messi in vendita per i fan che avevano prenotato Moon Music, e le date iniziali si sono esaurite in circa 20 minuti. Riconoscendo l’alta domanda, i Coldplay hanno aggiunto quattro date extra a Wembley poco dopo.

Iniziative ambientali e biglietti accessibili

La band è anche impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei suoi tour, segnalando una riduzione del 59% delle emissioni di carbonio rispetto al loro tour precedente. Stanno affrontando l’accessibilità dei biglietti offrendo “biglietti Infinity” a 20 £, disponibili in coppie e distribuiti in tutto il luogo, compresi i posti premium.

Realizzazione storica a Wembley

Con questa prossima residenza, i Coldplay diventeranno l’artista con il maggior numero di esibizioni allo stadio Wembley in un singolo anno, superando il precedente record di otto notti detenuto da Taylor Swift e Take That. La loro precedente serie di sei notti nel 2022 ha ulteriormente consolidato il loro posto nella storia di Wembley.