Jisoo delle Blackpink si unisce a Tommy Hilfiger come Brand Ambassador

La superstar del K-pop Jisoo, membro dei Blackpink, è stata ufficialmente annunciata come nuova ambasciatrice dell’iconico marchio di moda americano Tommy Hilfiger. Sulle orme di altri artisti K-pop come Stray Kids, che rappresentano anche loro il marchio, Jisoo ha accennato alla sua collaborazione con Tommy Hilfiger con la sua apparizione in prima fila alla sfilata Primavera/Estate 2025 alla New York Fashion Week. Questa attesissima collaborazione è stata confermata di recente da Tommy Hilfiger in un annuncio su Instagram.

“Collaborare con Tommy Hilfiger è un sogno che si avvera,” ha detto Jisoo, condividendo la sua emozione. “Sono entusiasta che seguendo il mio percorso sia arrivata a New York insieme a un’icona della città, il signor Tommy Hilfiger. L’ultima collezione di Tommy mescola femminilità e una sensibilità moderna, che rispecchia profondamente ciò che sono”.

Jisoo brilla nella nuova campagna autunnale di Tommy Hilfiger

L’annuncio dell’ambassadorship di Jisoo ha coinciso con il lancio della campagna autunnale di Tommy Hilfiger, in cui la star del K-pop fa il suo debutto per il marchio. Fotografata in una serie di immagini a New York, Jisoo incanta mentre sale su un bus a due piani, incarnando il tipico stile Tommy Hilfiger. Il suo look presenta il logo iconico a blocchi di colore di Hilfiger, mentre le sue unghie decorate con l’iconico “I ❤️ NY” aggiungono un tocco personale. Per una visione completa della campagna di Jisoo, i fan possono visitare l’account ufficiale di Instagram di Tommy Hilfiger, dove ci sono altre foto e video.

Un’icona globale nella moda e oltre

Jisoo non è estranea al mondo della moda, avendo già rappresentato numerosi marchi di alto profilo. Oltre a Tommy Hilfiger, ha lavorato come ambasciatrice di Dior e Cartier, così come di marchi di lifestyle come Alo Yoga e Self-Portrait. La sua versatilità come ambasciatrice di brand si estende anche oltre la moda. Ha collaborato in passato con Dyson, dimostrando la sua versatilità e il suo stile in diversi settori.

Focus sui progetti solisti e sui prossimi ruoli da attrice

Recentemente, Jisoo si è concentrata sulla sua carriera da solista, seguendo le orme delle sue compagne dei Blackpink lanciando la sua etichetta, BLISSOO. L’anno scorso ha fatto scalpore con il suo singolo di debutto “Flower”, che è diventato virale sui social media grazie a una popolare sfida di danza. Conosciuta non solo per il suo talento musicale ma anche per la sua recitazione, Jisoo ha recitato nel 2021 nella serie Disney+ “Snowdrop”, ricevendo elogi per la sua performance emozionante. In futuro, apparirà in due progetti molto attesi: un adattamento del popolare webtoon “Omniscient Reader” e il drama coreano “Newtopia”, entrambi previsti per il 2025.

Una crescente influenza nella moda e nello spettacolo a livello globale

La collaborazione di Jisoo con Tommy Hilfiger segna un altro importante traguardo nel suo percorso come icona internazionale, unendo il suo stile unico con uno dei marchi di moda più riconoscibili d’America. I fan di tutto il mondo attendono con entusiasmo i suoi contributi nel mondo della musica, della moda e della recitazione. Questa collaborazione con Tommy Hilfiger promette di mostrare la sinergia tra l’influenza culturale del K-pop e la moda americana, mentre Jisoo continua a superare nuove sfide nella sua carriera dinamica.