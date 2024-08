Apple pronta a generare fino a 600.000 posti di lavoro in India entro il 2025

Apple Inc. è sulla buona strada per creare fino a 600.000 posti di lavoro in India entro la fine dell’anno fiscale 2025 grazie alle attività in espansione dell’azienda.

Apple Inc. è sulla buona strada per creare fino a 600.000 posti di lavoro in India entro la fine dell’anno fiscale 2025, secondo un recente rapporto. Questo aumento dell’occupazione è attribuito all’espansione delle operazioni dell’azienda nel paese e al suo robusto impegno con le reti locali di produzione e di approvvigionamento.

Risultati del rapporto

Il rapporto evidenzia che la forza lavoro diretta di Apple in India è prevista raggiungere 200.000 unità entro marzo 2025, con le donne che occuperanno circa il 70% di queste posizioni. Questa crescita è guidata dai tre principali produttori a contratto dell’azienda—Foxconn, Wistron (ora operante sotto Tata Electronics) e Pegatron—che hanno generato collettivamente 80.872 posti di lavoro diretti. Inoltre, fornitori chiave come Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL e Jabil hanno creato circa 84.000 posti di lavoro diretti.

Dall’implementazione dello schema di incentivi legati alla produzione di smartphone (PLI) nel 2020, Apple e i suoi partner sono stati fondamentali nella creazione di circa 165.000 posti di lavoro diretti. Lo schema, inizialmente destinato a generare 200.000 posti di lavoro in cinque anni, ha raggiunto questo obiettivo in soli quattro anni, sottolineando il significativo contributo di Apple all’occupazione in India.

Le stime del governo suggeriscono che ogni posto di lavoro diretto nel settore dell’elettronica crea tre posti di lavoro indiretti. Di conseguenza, l’espansione di Apple in India potrebbe portare alla creazione di tra 500.000 e 600.000 posti di lavoro totali entro la fine dell’anno fiscale. Questa espansione riflette il modello di successo che Apple ha stabilito in Cina, con l’azienda che ha stabilito una robusta catena di approvvigionamento e una rete di produzione in India.

Sviluppi significativi

Un sviluppo notevole è il nuovo impianto del Gruppo Tata a Hosur, Tamil Nadu, che dovrebbe impiegare circa 50.000 persone nel tempo. Questo stabilimento, la cui produzione di iPhone dovrebbe iniziare a ottobre, aumenterà la sua capacità in modo incrementale. Il Tamil Nadu è emerso come un hub critico per le operazioni di Apple, con quasi 90.000 dei 200.000 posti di lavoro diretti previsti associati alle fabbriche di iPhone e componenti nello stato.

Apple in India

L’ingresso di Apple nella produzione di iPhone in India è iniziato nel 2021, segnando la sua prima produzione al di fuori della Cina. La produzione dell’azienda in India è cresciuta costantemente, con la produzione di iPhone che ha raggiunto ₹1,20 lakh crore nell’anno fiscale 2024, inclusi ₹85.000 crore di esportazioni. Questa crescita ha consolidato il ruolo dell’India come componente vitale della catena di approvvigionamento globale di Apple, contribuendo a circa il 14% della produzione totale dell’azienda.

Per accogliere la sua forza lavoro in espansione, i fornitori e i subappaltatori di Apple stanno investendo in infrastrutture, compresi complessi residenziali. Un nuovo impianto a Sriperumbudur, Tamil Nadu, costruito a un costo di ₹706,5 crore, ospiterà circa 18.720 lavoratori, per lo più donne. Ulteriori progetti residenziali sono previsti attraverso partenariati pubblico-privati per sostenere la forza lavoro in crescita di Apple nella regione.